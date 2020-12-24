Новогодняя закуска напоминает настоящие мандарины

Для новогоднего стола подойдет творожная закуска "Мандаринки" из плавленого сыра, чеснока, яиц и майонеза. Часто ее путают с настоящими мандаринами, которые являются символом Нового года.
"Кожура" из моркови удачно дополняет другие ингредиенты мандаринок и для этого случая вареная морковь не подойдет.
Ингредиенты:
2 яйца
1 плавленый сырок
30 г сливочного масла
1 зубец чеснока
70 г майонеза
2 большие морковки
Приготовление:
Половину сливочного масла, вареные яйца и плавленый сырок натереть на крупной терке. Сюда же пропустить через пресс чеснок. Добавить майонез, соль и перец.
Отдельно натереть свежую морковь на мелкой терке и поджарить на сливочном масле. По вкусу насыпать соли, 1 ч. л. сахара и добавить 2 ч. л. яблочного уксуса. Жарить морковку до мягкости, помешивая, чтобы не пригорела.
Охлажденный салат разделить на 5-6 небольших порций. Руки смазать маслом, скачать шарики из салата, выложить на доску. Положить на ладонь 3 ч. л. жареной моркови, затем шарик салата, обвалять закуску в моркови со всех сторон.
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Маленькие лавровые листочки вставить в мандаринки сверху. Если листочки бури, то можно попробовать оживить цвет, опустив листочки на несколько минут в кипяток.
До подачи держать сырную закуску на новогодний стол в холодильнике.
Гренками со шпротами, лавашевими рулетами и тарталетками никого не удивить. Но без закусок не может обойтись праздничный стол.
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