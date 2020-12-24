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четверг, 24 декабря 2020 16:25

Новогодняя закуска напоминает настоящие мандарины

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Для новогоднего стола подойдет творожная закуска "Мандаринки" из плавленого сыра, чеснока, яиц и майонеза. Часто ее путают с настоящими мандаринами, которые являются символом Нового года.

"Кожура" из моркови удачно дополняет другие ингредиенты мандаринок и для этого случая вареная морковь не подойдет.

Автор: zelenasadyba.com.ua
  Новогоднее меню: мандарины начиняют сыром и чесноком
Новогоднее меню: мандарины начиняют сыром и чесноком

Ингредиенты:

2 яйца

1 плавленый сырок

30 г сливочного масла

1 зубец чеснока

70 г майонеза

2 большие морковки

Приготовление:

Половину сливочного масла, вареные яйца и плавленый сырок натереть на крупной терке. Сюда же пропустить через пресс чеснок. Добавить майонез, соль и перец.

Отдельно натереть свежую морковь на мелкой терке и поджарить на сливочном масле. По вкусу насыпать соли, 1 ч. л. сахара и добавить 2 ч. л. яблочного уксуса. Жарить морковку до мягкости, помешивая, чтобы не пригорела.

Охлажденный салат разделить на 5-6 небольших порций. Руки смазать маслом, скачать шарики из салата, выложить на доску. Положить на ладонь 3 ч. л. жареной моркови, затем шарик салата, обвалять закуску в моркови со всех сторон.

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Маленькие лавровые листочки вставить в мандаринки сверху. Если листочки бури, то можно попробовать оживить цвет, опустив листочки на несколько минут в кипяток.

До подачи держать сырную закуску на новогодний стол в холодильнике.

Гренками со шпротами, лавашевими рулетами и тарталетками никого не удивить. Но без закусок не может обойтись праздничный стол.

Чтобы не приготовить банального, стоит выбрать порционные варианты бутербродов с этой галереи.

zelenasadyba.com.ua
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