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вторник, 17 августа 2021 06:30

Считали ядовитым и использовали в декоративных целях: интересные факты о популярном овоще

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17 августа отмечают день картофеля. Эта съедобная культура растет во многих государствах. К числу стран с наибольшим объемом производства относится Китай и Индия.

Автор: Michael Burrows from Pexels
  В клубнях в зависимости от места выращивания и сорта содержится 11 -25% крахмала.
В клубнях в зависимости от места выращивания и сорта содержится 11 -25% крахмала.

В Европу картофель попал во второй половине XVI в. Не был распространен, как пищевой продукт. Использовалась в декоративных целях. Его выращивали в садах аристократии. Но из-за нехватки продуктов во времена войн, картофель стали шире использовать немецкие крестьяне, так она постепенно популяризировалась, как пищевой продукт.

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В клубнях в зависимости от места выращивания и сорта содержится 11-25% крахмала, около 2 - белка, 0,3% - жира. Также ряд эссенциальных аминокислот, благодаря чему этим уникальным продуктом можно длительное время питаться и не испытывать ни малейшего чувства голода. Кроме этого картофель содержит различные микро и макроэлементы, витамины, а также никотиновую и пантотеновую кислоты и крахмал.

Сок картофеля полезен больным с высокой кислотностью желудка. Способен притормозить выделение желудочного сока, снимает спазмы.

С клубней готовят множество полезных и вкусных блюд. Картофель жарят, тушат, запекают и варят. Прекрасно компонуется с мясом, рыбой и различными овощами.

Автор: Jess Ho from Pexels
  Во времена войн, картофель стали шире использовать немецкие крестьяне, так она постепенно популяризировалась, как пищевой продукт.
Во времена войн, картофель стали шире использовать немецкие крестьяне, так она постепенно популяризировалась, как пищевой продукт.

Интересные факты:

- дикорастущий картофель встречается только в Южной Америке.

- Выведены более 4 тыс. сортов картофеля, которые различают по назначению, сроком созревания, урожайности, весом клубней, устойчивостью к заболеваниям и вредителям сельскохозяйственных культур.

- В одной картофелине среднего размера содержится около 100 калорий.

- Содержание крахмала в картофельных клубнях достигает 15%.

- В этом продукте больше калия, чем в бананах.

Картофель "Княгиня" дает 100 т клубней с 1 га, тогда как остальные отечественных сортов - 20 т. Плоды овальные, розовые. Мякоть сладкая и рыхлая. Глазки мелкие, неглубокие. В одном коряге до 20 картофелин величиной с кулак.

osvita.ua
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Дата
17
августа

Считали ядовитым и использовали в декоративных целях: интересные факты о популярном овоще

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