Считали ядовитым и использовали в декоративных целях: интересные факты о популярном овоще

17 августа отмечают день картофеля. Эта съедобная культура растет во многих государствах. К числу стран с наибольшим объемом производства относится Китай и Индия.

Автор: Michael Burrows from Pexels В клубнях в зависимости от места выращивания и сорта содержится 11 -25% крахмала.

В Европу картофель попал во второй половине XVI в. Не был распространен, как пищевой продукт. Использовалась в декоративных целях. Его выращивали в садах аристократии. Но из-за нехватки продуктов во времена войн, картофель стали шире использовать немецкие крестьяне, так она постепенно популяризировалась, как пищевой продукт.

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В клубнях в зависимости от места выращивания и сорта содержится 11-25% крахмала, около 2 - белка, 0,3% - жира. Также ряд эссенциальных аминокислот, благодаря чему этим уникальным продуктом можно длительное время питаться и не испытывать ни малейшего чувства голода. Кроме этого картофель содержит различные микро и макроэлементы, витамины, а также никотиновую и пантотеновую кислоты и крахмал.

Сок картофеля полезен больным с высокой кислотностью желудка. Способен притормозить выделение желудочного сока, снимает спазмы.

С клубней готовят множество полезных и вкусных блюд. Картофель жарят, тушат, запекают и варят. Прекрасно компонуется с мясом, рыбой и различными овощами.

Автор: Jess Ho from Pexels Во времена войн, картофель стали шире использовать немецкие крестьяне, так она постепенно популяризировалась, как пищевой продукт.

Интересные факты:

- дикорастущий картофель встречается только в Южной Америке.

- Выведены более 4 тыс. сортов картофеля, которые различают по назначению, сроком созревания, урожайности, весом клубней, устойчивостью к заболеваниям и вредителям сельскохозяйственных культур.

- В одной картофелине среднего размера содержится около 100 калорий.

- Содержание крахмала в картофельных клубнях достигает 15%.

- В этом продукте больше калия, чем в бананах.

Картофель "Княгиня" дает 100 т клубней с 1 га, тогда как остальные отечественных сортов - 20 т. Плоды овальные, розовые. Мякоть сладкая и рыхлая. Глазки мелкие, неглубокие. В одном коряге до 20 картофелин величиной с кулак.