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пятница, 21 мая 2021 06:31

Самый дорогой в мире чай стоит $700 тыс. за килограмм

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21 мая в мире отмечают Международный день чая. Самого популярного напитка во всем мире после воды. Он не только отлично утоляет жажду, но и известен лечебными свойствами. Снижает давление, снимает стресс и помогает похудеть.

Автор: NIKOLAY OSMACHKO: Pexels
  В Европе одним из первых любителей чая был король Людовик XIV, узнал, что китайцы с помощью этого напитка защищают себя от болезней.
В Европе одним из первых любителей чая был король Людовик XIV, узнал, что китайцы с помощью этого напитка защищают себя от болезней.

История чая берет свое начало в Древнем Китае. Существует множество легенд о том, как он появился. По одному из преданий, открытие этого напитка принадлежит императору Шэнь Нуну, около 2737-2697 гг. до н. е. Однажды, он бродил среди неприступных горных вершин. Устав от жажды, присел отдохнуть возле небольшого деревца, листья которого выделяли душистый аромат. В тот момент подул ветер, и с ветки дерева сорвался лист, опустился прямо в чашу Шэнь Луна с чистой водой. Попробовав полученный напиток, император был захвачен его нежно-зеленым цветом, удивительным вкусом и приятным ароматом. Сделав несколько глотков, он сразу почувствовал прилив сил. С тех пор чай стал национальным напитком Китая.

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Древняя китайская империя не стремилась к распространению чая за пределы своей страны, он считался национальным достоянием. Постепенно, с развитием технологий, чай все же стал известным и за пределами Китая. Прежде всего в 729 г. он попадает в Японию, где воспринимается как драгоценный напиток. Потом - в Корею, Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Таиланд. В Украине чай стал известен с 16 века, а завезен впервые в 17 веке из Китая.

Сейчас по приблизительным подсчетам, существует около 1 500 видов чая. Все они делятся на шесть основных видов: черный, зеленый, белый, красный - улун, желтый и пост-ферментированный, например, пуэр.

Интересные факты:

- Несмотря на то, что "наиболее чайной" страной считается Англия, там чай не растет. В основном его выращивают в Индии, Шри-Ланке, Китае и Японии.

- Сначала чай использовался в качестве лекарственного средства. Его употребление в качестве напитка широко распространилось во время китайской династии Тан 618 - 907 года.

- Чай полезен для иммунитета, так как содержит в себе много антиоксидантов. При употреблении в разумных пределах, он заметно улучшает состояние иммунной системы организма, помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Автор: Mareefe: Pexels
  По приблизительным подсчетам, существует около 1500 разновидностей чая/
По приблизительным подсчетам, существует около 1500 разновидностей чая/

- В 1904 году Ричард Блечинден ввел такое понятие, как охлажденный чай. В США. С тех пор в виде готового охлажденного напитка продается до 80% чая.

- Любитель чая реже сталкивается с кариесом, поскольку фтор, содержащийся в напитке, укрепляет зубную эмаль.

- Самый популярный вид чая в мире - черный, он занимает около 75% всего мирового потребления чая.

- Китайский чай "Да Хун Пао" - самый дорогой в мире. Он продается только на аукционе, поэтому цена может достигать и до 700 тыс. долларов за кг. Ежегодный урожай этого чая - около 500 грамм, ведь существует всего 6 кустов этого растения.

Люди старшего возраста, которые пьют крепкий чай во время еды, могут получить проблемы со здоровьем. Именно это является причиной того, что организм не может усваивать важные полезные элементы из продуктов.

teabox.com.ua
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Дата
21
мая

Самый дорогой в мире чай стоит $700 тыс. за килограмм

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