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среда, 19 мая 2021 18:10

Ароматное вино из сирени: пошаговый рецепт
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Цветы для вина нельзя мыть, иначе вода смоет нектар и вино получится без запаха
Фото: tgraph.io
Цветы для вина нельзя мыть, иначе вода смоет нектар и вино получится без запаха
Цветы для вина нельзя мыть, иначе вода смоет нектар и вино получится без запаха
Цветы для вина нельзя мыть, иначе вода смоет нектар и вино получится без запаха
Цветы для вина нельзя мыть, иначе вода смоет нектар и вино получится без запаха

Для приготовления домашнего вина годятся любые ароматные цветы: акации, сирени, черной бузины, розы, одуванчика, липы и пр., которые растут вдали от пыльных мест, например, дорог. Оптимальное время сбора – до полудня в сухую, солнечную погоду. Желательно, чтобы за день до этого был дождь или утром выпала роса. Сразу после дождя цветки теряют нектар, поэтому вино получается безвкусным, а в пасмурный день соцветия не полностью раскрываются, что тоже ухудшает качество напитка. Используйте только цветки с приятным ароматом, поскольку запах в полной мере передается готовому напитку.

Для приготовления вина из цветов нужны винные дрожжи, которые можно купить или активировать путем приготовления самодельной закваски из изюма. Авторы некоторых рецептов предлагают просто вбросить некоторое количество изюма в сусло, но это самый рискованный способ, поскольку на поверхности далеко не каждого изюма сохраняются винные дрожжи. Хлебопекарные прессованные или сухие дрожжи не подходят, иначе вместо вина получится цветочная брага с характерным запахом спирта.

Ингредиенты:

вода – 4 литра;
сахар – 1 кг и по вкусу;
цветки сирени – 1 плотно набитая литровая банка;
лимоны – 2 штуки (средних) или 2 чайных ложки лимонной кислоты;
немытый изюм – 100 грамм или винные дрожжи.

Собрать цветки. Удалить листья, стебли, цветоносы и прочие части, которые дают горечь. На 4 литра воды требуется минимум 1 литровая, плотно утрамбованная банка. По возможности количество цветов желательно увеличить до 1 полуторалитровой банки, но не больше.

Цветы нельзя мыть, иначе вода смоет нектар и вино получится без запаха.
Слегка отряхнуть цветы от пыли и мелких насекомых, сложить в кастрюлю, залить 3,5 литрами крутого кипятка. Проварить 5 минут на слабом огне, снять с плиты, закрыть крышкой и оставить на сутки.

Если для повышения кислотности используются лимоны, снять с предварительно помытых в теплой воде плодов кожуру (верхнюю желтую часть, не задевая белой мякоти, дающей горечь). Цедру добавить в настой. Очищенные плоды сложить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник.

Цветы отжать через марлю досуха. В полученную отфильтрованную жидкость добавить оставшуюся некипячёную воду (0,5 литра), выжатый из очищенных лимонов сок или концентрированную лимонную кислоту, половину от общего количества сахара (0,5 кг) и винные дрожжи. Перемешать до полного растворения сахара.

Перелить сусло в бродильную емкость. Минимум четверть объема оставить свободными для пены и углекислого газа. Закрыть гидрозатвором любой конструкции, можно использовать медицинскую перчатку с проколотой иглой дырочкой в одном из пальцев. Перенести емкость в темное место (или накрыть) с температурой 18-25°C.

Через 5 дней всыпать вторую порцию сахара – 250 грамм.

Еще через 5 дней добавить оставшийся сахар – еще 250 грамм.

В зависимости от температуры воздуха и активности дрожжей брожение домашнего цветочного вина длится 25-60 дней. Процесс завершен, когда водяной затвор не выделяет газ (не булькает) или перчатка сдулась, сусло стало светлее, а на дне виден слой осадка.

Если процесс брожения не прекращается через 55 дней с момента внесения закваски, чтобы не появилась горечь, нужно слить вино с осадка через трубочку и поставить дображивать при тех же условиях.
Отбродившее вино перелить через трубочку в другую емкость, не задев осадок. Также можно повысить крепость путем добавления водки или чистого этилового спирта – 3-15% от объема.

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Наполнить вином емкости для выдержки. Желательно наливать под горлышко, чтобы минимизировать контакт напитка с кислородом. Герметично закрыть. Оставить минимум на 4-6 месяцев.

Поллиноз - аллергия на цветение растений, которая может проявиться у любого. Пик заболевания приходится на конец апреля. Болезнь передается генетически. Ее часто путают с простудой.

Автор: Валерия Радзиевская
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