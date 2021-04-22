Аллергия на пыльцу: как уменьшить проявления заболевания

Поллиноз распространен среди людей любого возраста и пола. Фото: Photo by Engin Akyurt from Pexels

Поллиноз - аллергия на цветение растений, которая может проявиться у любого. Пик заболевания приходится на конец апреля. Недуг передается генетически. Его часто путают с простудой.

Об этом Gazeta.ua рассказала Алена Матейчук, столичный аллерголог.

"По данным Всемирной организации здравоохранения каждый третий является аллергиком. Почти половина из этих людей имеет поллиноз. Разгар заболевания зависит от региона - в основном приходится на конец апреля",- сказал врач.

Первыми зацветает береза, орешник, ольха. В конце апреля вяз, клен, ясень, тополь, ива. В мае - сирень, яблоня, дуб, хвойные деревья. Существует более 60 видов деревьев, трав и злаковых, которые вызывают аллергию на пыльцу. Поллиноз распространен среди людей любого возраста и пола. Передается генетически.

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"Если у одного из родителей есть аллергия, то 50% того, что ребенок также ее унаследует. Если у обоих родителей - 80%",- рассказал аллерголог.

Чихание и заложенность носа часто путают с простудой, но это не так. При аллергии выделения из носа прозрачные, а при простуде - зелено-желтые. Она, как правило, длится не более двух недель, зато аллергия в течение нескольких месяцев.

"Поллиноз проявляется чиханием, заложенностью носа и зудом во рту, ушах, носоглотке. Такое ощущение, будто внутри хочется почесаться. Может быть покраснение глаз, слезотечение, кашель и свистящее дыхание, если привлекаются бронхи",- заключил врач.

Чтобы уменьшить влияние аллергенной пыльцы, стоит закрывать окна на ночь или завешивать мокрой тканью. Свести к минимуму физическую деятельность на улице, особенно утром и носить медицинскую маску.

Если вы хотите украсить дом живыми цветами в горшках, сначала убедитесь насколько они безопасны для вашей семьи. Ведь цветы и пыльца некоторых растений способны вызвать аллергию.