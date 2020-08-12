Какие комнатные растения провоцируют аллергию

Если вы хотите украсить дом живыми цветами в горшках, сначала убедитесь насколько они безопасны для вашей семьи. Ведь цветы и пыльца некоторых растений способны вызвать аллергию.
Примула
Примула — пользуется популярностью у большинства дизайнеров. Ведь отлично вписывается в любой интерьер. Имеет разнообразную окраску и не занимает много места. К тому же долго и обильно цветет. Однако, несмотря на все плюсы этого растения, аллергикам его лучше избегать. Ведь на покрытой пушком листве накапливается пыль, которая для многих людей становится сильнейшим аллергеном.
Монстера
Обычно, монстера распространена во влажных тропических лесах. Имеет эффектный вид и вырастает до внушительных размеров. Поэтому часто украшает офисы и квартиры. Однако прожить с ней под одной крышей под силу не каждому. Пыль, которая оседает на листьях, и пыльца — сильнейшие аллергены.
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Пуансеттия
Несмотря на приятный внешний вид пуансеттии, дома ее лучше не держать. Вся проблема в соке, который выделяет растение. По внешнему виду он напоминает молочко. Если эта жидкость попадет на кожу, сразу же провоцирует раздражение, которое может стать причиной ожога.
Аллергия на бобовые и орехи может привести к анафилактическому шоку. Человек может умереть.
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