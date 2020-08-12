Какие комнатные растения провоцируют аллергию

Если вы хотите украсить дом живыми цветами в горшках, сначала убедитесь насколько они безопасны для вашей семьи. Ведь цветы и пыльца некоторых растений способны вызвать аллергию.

Примула

Автор: rastenievod.com Знакомьтесь с возможным вредителем вашего дома

Примула — пользуется популярностью у большинства дизайнеров. Ведь отлично вписывается в любой интерьер. Имеет разнообразную окраску и не занимает много места. К тому же долго и обильно цветет. Однако, несмотря на все плюсы этого растения, аллергикам его лучше избегать. Ведь на покрытой пушком листве накапливается пыль, которая для многих людей становится сильнейшим аллергеном.

Монстера

Автор: Huy Phan from Pexels Знакомьтесь с возможным вредителем вашего дома

Обычно, монстера распространена во влажных тропических лесах. Имеет эффектный вид и вырастает до внушительных размеров. Поэтому часто украшает офисы и квартиры. Однако прожить с ней под одной крышей под силу не каждому. Пыль, которая оседает на листьях, и пыльца — сильнейшие аллергены.

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Пуансеттия

Автор: © Friends of Balboa Park Знакомьтесь с возможным вредителем вашего дома

Несмотря на приятный внешний вид пуансеттии, дома ее лучше не держать. Вся проблема в соке, который выделяет растение. По внешнему виду он напоминает молочко. Если эта жидкость попадет на кожу, сразу же провоцирует раздражение, которое может стать причиной ожога.

Аллергия на бобовые и орехи может привести к анафилактическому шоку. Человек может умереть.