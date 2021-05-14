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пятница, 14 мая 2021 12:01

Назвали категорию людей, которым нельзя пить чай во время еды

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Назвали категорию людей, которым нельзя пить чай во время еды
Ученые советуют людям старше 65 лет пить чай только между приемами пищи, чтобы получить максимальное количество питательных веществ, то есть железо и цинк. Фото: pixabay

Люди старшего возраста, которые пьют крепкий чай во время еды, могут получить проблемы со здоровьем.

Именно это является причиной того, что организм не может усваивать важные полезные элементы из продуктов, пишет Еatthis.

В исследовании ирландских ученых использовали данные о людях, чтобы изучить, как пищевые привычки влияют на общее состояние здоровья.

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Ученые советуют людям старше 65 лет пить чай только между приемами пищи, чтобы получить максимальное количество питательных веществ, то есть железо и цинк. Они важны для организма.

Цинк - самый распространенный минерал, который поддерживает иммунитет и помогает телу исцеляться. А у железа есть множество важных функций: поддержка иммунитета, выработка энергии и перенос кислорода по всему телу.

Желудок будет работать интенсивнее и голод притупится, если за полчаса до еды выпить стакан воды. Но после еды и во время нее пить много не стоит. Чтобы организм работал слаженно и можно было худеть, режим питья имеет большое значение. Если жидкости мало, то метаболизм замедляется и с ним все остальные процессы. Через воду из организма выводятся шлаки и токсины, поэтому человек и худеет.

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