С вареньем и яблоками: раскрыли топ-3 рецепта тертого пирога

Время приготовления до часа. Фото: nakormi.com

Тертый пирог - ароматная и нежная выпечка, которая большинству знакома с детства. Традиционно готовят на песочном тесте. Начинка может быть любой: варенье, сыр, или замороженные фрукты. Ниже собраны самые вкусные рецепты с приготовлением которых справится даже подросток.

Тертый пирог с сыром

Ингредиенты:

мука - 200 г

сливочное масло - 70 г

сахар - 50 г

разрыхлитель - 1 ч. л.

сливки - 20 мл

сыр - 200 г

сливки - 40 мл

сахар - 50 г

Приготовление:

Сливочное масло натереть на крупной терке. Добавить в муку с разрыхлителем и перетереть в мелкую крошку. Всыпать сахар, вбить яйцо и влить сливки. Замесить тесто. Переложить в пакет или пищевую пленку и убрать в морозильную камеру на 40 минут. Творог смешать со сливками и сахаром и помять вилкой. Замерзшее тесто разделить на две части. Форму 20 см смазать маслом и натереть одну половину теста на крупной терке. Распределить вилкой равномерно по всему дну. Сверху выложить начинку. Натереть вторую половину теста и тоже распределить равномерно вилкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 25 до 45 минут.

Тертый пирог с вареньем

Ингредиенты:

яйца - 2 шт.

сахар - 170 г

сметана 20% - 100 г

сливочное масло - 220 г

сода - 3 г

уксус - 5 г

мука - 560 г

варенье - 500 г.

Приготовление

Смешать сахар, сметану, яйца и масло. Добавить соду и уксус - перемешать. Просеять муку, перемешать. Замешать тесто, 1/3 отправить в морозильную камеру. 2/3 теста раскатать на противень, сверху распределить варенье и натереть охлажденное тесто. Выпекать при 180 ° С 15-20 минут.

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Тертый пирог с яблоками

Ингредиенты:

яблоки - 600-650 г

сахар - 90 г

кукурузный крахмал - 35 г

яйцо - 2 шт.

сливочное масло - 200 г

мука - 500 г

молотая корица, мускатный орех, соль - по 1/2 ч. л.

Приготовление

Смешать соль, сахар, сливочное масло, муку и перетереть руками до состояния крошки. Добавить яйца и замесить тесто. 1/3 часть теста завернуть в пленку и убрать в морозилку. Остальное тесто раскатать скалкой между двумя листами пергамента, толщиной 4 мм. Убрать на 20 минут в морозилку. Охлажденное тесто выложить в форму. Соединить нарезанные кубиком яблоки, крахмал, сахар и пряности, перемешать и выложить на тесто. Тесто из морозилки натереть сверху на яблоки. Выпекать при 180 ° С час.

Изысканные пирожные "Соффиони" является визитной карточкой итальянской кухни. Их верх напоминает лепестки незапечатанного конверта. За это десерт называют "Письмами любви".