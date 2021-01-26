С вареньем и яблоками: раскрыли топ-3 рецепта тертого пирога

Тертый пирог - ароматная и нежная выпечка, которая большинству знакома с детства. Традиционно готовят на песочном тесте. Начинка может быть любой: варенье, сыр, или замороженные фрукты. Ниже собраны самые вкусные рецепты с приготовлением которых справится даже подросток.
Тертый пирог с сыром
Ингредиенты:
мука - 200 г
сливочное масло - 70 г
сахар - 50 г
разрыхлитель - 1 ч. л.
сливки - 20 мл
сыр - 200 г
сливки - 40 мл
сахар - 50 г
Приготовление:
Сливочное масло натереть на крупной терке. Добавить в муку с разрыхлителем и перетереть в мелкую крошку. Всыпать сахар, вбить яйцо и влить сливки. Замесить тесто. Переложить в пакет или пищевую пленку и убрать в морозильную камеру на 40 минут. Творог смешать со сливками и сахаром и помять вилкой. Замерзшее тесто разделить на две части. Форму 20 см смазать маслом и натереть одну половину теста на крупной терке. Распределить вилкой равномерно по всему дну. Сверху выложить начинку. Натереть вторую половину теста и тоже распределить равномерно вилкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 25 до 45 минут.
Тертый пирог с вареньем
Ингредиенты:
яйца - 2 шт.
сахар - 170 г
сметана 20% - 100 г
сливочное масло - 220 г
сода - 3 г
уксус - 5 г
мука - 560 г
варенье - 500 г.
Приготовление
Смешать сахар, сметану, яйца и масло. Добавить соду и уксус - перемешать. Просеять муку, перемешать. Замешать тесто, 1/3 отправить в морозильную камеру. 2/3 теста раскатать на противень, сверху распределить варенье и натереть охлажденное тесто. Выпекать при 180 ° С 15-20 минут.
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Тертый пирог с яблоками
Ингредиенты:
яблоки - 600-650 г
сахар - 90 г
кукурузный крахмал - 35 г
яйцо - 2 шт.
сливочное масло - 200 г
мука - 500 г
молотая корица, мускатный орех, соль - по 1/2 ч. л.
Приготовление
Смешать соль, сахар, сливочное масло, муку и перетереть руками до состояния крошки. Добавить яйца и замесить тесто. 1/3 часть теста завернуть в пленку и убрать в морозилку. Остальное тесто раскатать скалкой между двумя листами пергамента, толщиной 4 мм. Убрать на 20 минут в морозилку. Охлажденное тесто выложить в форму. Соединить нарезанные кубиком яблоки, крахмал, сахар и пряности, перемешать и выложить на тесто. Тесто из морозилки натереть сверху на яблоки. Выпекать при 180 ° С час.
Изысканные пирожные "Соффиони" является визитной карточкой итальянской кухни. Их верх напоминает лепестки незапечатанного конверта. За это десерт называют "Письмами любви".
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