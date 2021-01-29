Раскрыли рецепт любимого десерта Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сторонница здорового питания, но тоже любит сладкое. Ее любимый десерт шоколадно-финиковый пудинг. Его рецепт раскрыла шеф-повар Даррен МакГрэйди
Ингредиенты:
Финики - 170 г
Сода - 1 ч. Л.
Кипяток - 200 мл
Сливочное масло - 60 г
Сахар - 170 г
Черный шоколад - 100 г
Яйцо - 1 шт
Мука - 250 г
Ванилин, разрыхлитель - по 1 ч. л.
для соуса
Коричневый сахар - 300 г
Сливочное масло - 200 г
Черный шоколад - 50 г
Жирные сливки - 9 ст. л.
Приготовление:
Соединить все ингредиенты для соуса в сотейнике с толстым дном. Довести до кипения и тушить 4 мин.
Вылить немного соуса в емкость для пудинга, предварительно смазав ее маслом. Дать остыть. Соус, оставшийся нужен для украшения пудинга.
Поместить финики в миску с кипятком, добавить соду. Перемешать, пока сода не растворится, и дать остыть.
Взбить сливочное масло и сахар до образования пышной массы, добавить яйцо и ваниль и продолжать взбивать.
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Добавить муку и разрыхлитель, затем смесь фиников и шоколадную стружку. Выложить тесто в миску этаж холодного соуса. Выпекать пудинг в духовке 1,5 часа. до готовности.
Когда пудинг будет готов, разогреть соус. Перевернуть пудинг на теплую тарелку и полить соусом. Подавать со взбитыми сливками или мороженым.
Также вкусным десертом является тертый пирог. Это ароматная и нежная выпечка, которая большинству знакома с детства. Традиционно готовят на песочном тесте. Начинка может быть любой: варенье, сыр, или замороженные фрукты. Ниже собраны самые вкусные рецепты с приготовлением которых справится даже подросток.
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