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пятница, 29 января 2021 15:24

Раскрыли рецепт любимого десерта Кейт Миддлтон

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сторонница здорового питания, но тоже любит сладкое. Ее любимый десерт шоколадно-финиковый пудинг. Его рецепт раскрыла шеф-повар Даррен МакГрэйди

Автор: andychef.ru
  Блюда Кейт Миддлтон: как приготовить шоколадный пудинг
Блюда Кейт Миддлтон: как приготовить шоколадный пудинг

Ингредиенты:

Финики - 170 г

Сода - 1 ч. Л.

Кипяток - 200 мл

Сливочное масло - 60 г

Сахар - 170 г

Черный шоколад - 100 г

Яйцо - 1 шт

Мука - 250 г

Ванилин, разрыхлитель - по 1 ч. л.

для соуса

Коричневый сахар - 300 г

Сливочное масло - 200 г

Черный шоколад - 50 г

Жирные сливки - 9 ст. л.

Приготовление:

Соединить все ингредиенты для соуса в сотейнике с толстым дном. Довести до кипения и тушить 4 мин.

Вылить немного соуса в емкость для пудинга, предварительно смазав ее маслом. Дать остыть. Соус, оставшийся нужен для украшения пудинга.

Поместить финики в миску с кипятком, добавить соду. Перемешать, пока сода не растворится, и дать остыть.

Взбить сливочное масло и сахар до образования пышной массы, добавить яйцо и ваниль и продолжать взбивать.

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Добавить муку и разрыхлитель, затем смесь фиников и шоколадную стружку. Выложить тесто в миску этаж холодного соуса. Выпекать пудинг в духовке 1,5 часа. до готовности.

Когда пудинг будет готов, разогреть соус. Перевернуть пудинг на теплую тарелку и полить соусом. Подавать со взбитыми сливками или мороженым.

Также вкусным десертом является тертый пирог. Это ароматная и нежная выпечка, которая большинству знакома с детства. Традиционно готовят на песочном тесте. Начинка может быть любой: варенье, сыр, или замороженные фрукты. Ниже собраны самые вкусные рецепты с приготовлением которых справится даже подросток.

lifestyle.segodnya.ua
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