Причудливые десерты: 10 аппетитных тортов с тюльпанами

Торт "Весенний каприз" очень нежный, мягкий и яркий. Бисквитные коржи с лимонным вкусом идеально дополняет сливочный крем. У него интересный привкус благодаря зефир и персиковом начинке.
Украсить можно весенними цветами, например тюльпанами. Варианты украшений в фотогалерее.
Ингредиенты:
Яйцо - 8 шт
Сахар - 300 г
Мука - 300 г
Разрыхлитель теста - 2 ч. л.
Для лимонного коржа
Яйцо - 3 шт
Мука - 180 г
Лимон - 1 шт
Масло - 100 мл
Сахар - 150 г
Сок лимонный - 60 мл
Разрыхлитель теста - 1 ч. л.
Для крема
Сметана - 800 г
Сахар - 150 г
Ликер - 2 ст. л.
Для зефирного крема
Молоко сгущенное - 1 бан.
Масло сливочное - 360 г
Зефир - 8 шт
Персики консервированные - 800 г
Сливки - 500 мл
Сахарная пудра - 5 ст. л.
приготовление:
Взбить 4 яйца с 150 г сахара. Сюда добавить 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Перемешать миксером на малых оборотах.
Вылить тесто в смазанную маслом форму и выпекать в разогретой духовке 40 мин.
Готовый бисквит охладить на решетке. Так же испечь и второй бисквитный корж.
Для лимонного коржа надо снять цедру с цитруса и выжать сок. Яйца взбить с сахаром до увеличения объема в несколько раз. Не прекращая взбивать тонкой струйкой влить лимонный сок и масло.
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Муку смешать с разрыхлителем и просеять в тесто. Должно получиться средней густоты. В последнюю очередь добавить цедру лимона и печь корж при 180 ° С до готовности.
Для крема взбить сметану с сахаром. Добавить ликер или ароматизатор. Персики порезать тонкими пластинками.
Зефир разобрать на половинки и поставить в микроволновку на 2 мин, чтобы начал сдуваться. Добавить сгущенное молоко и размягченное сливочное масло. Все хорошо взбить.
Все три коржа разрезать на 2 половинки. Каждую помазать сметанным кремом и подождать 10 мин. Затем добавить несколько ложек зефирного крема и розмазать. Накрыть коржом, смазать зефирная кремом и украсить персиками. Далее накрывать лепешками и поочередно мазать кремом. Украсить по вкусу.
Чизкейк один из самых популярных десертов в мире, но не надо его путать с сырники.
У этого десерта изюминкой является невероятный корж. Для начинки самое главное - хорошо перетереть сыр, а все остальное очень просто.
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