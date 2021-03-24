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четверг, 25 марта 2021 09:22

Победительница "Мастер шефа" показала, как легко приготовить чизкейк

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Автор: instagram.com
  Рецепты Ольги Мартыновской с МастерШеф
Рецепты Ольги Мартыновской с МастерШеф

Победительница 3-го сезона "Мастер шефа" и нынешняя судья этого шоу Ольга Мартыновская полелилась рецептом чизкейка. Он у нее карамельный. Это блюдо - одно из самых популярных десертов в мире.

Об этом Мартыновская написала в Instagram.

"Недавно мне на глаза попалась информация о том, что "предком" современного чизкейка угощали даже участников Олимпийских игр до нашей эры. Только представьте, какая история у этого десерта. И запомните лайфхак. Десерт лучше выпекать на водяной бане, тогда он сверху точно не подгорит и станет еще более нежным. Просто поставьте противень с водой в духовку во время выпекания - и все. А еще не ешьте сразу, а дайте ему остыть и постоять хотя бы несколько часов в холодильнике", - рассказывает Мартыновская.

Ингредиенты:

4 упаковки топленого йогурта (1360 г)

2 яйца

100 мл сливок 33%

100 г сахара

200 г печенья "Топленое молоко"

200 г сливочного масла

50 г миндальной пудры (перебит миндаль в кофемолке)

хлопья миндаля для украшения

Приготовление:

Топленый йогурт положить в марлю и оставить на сутки, чтобы стекла лишняя жидкость. Так получится домашняя рикота.

Яйца взбить с сахаром. Добавить рикоту, сливки и яйца с сахаром.

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Печенье перебить со сливочным маслом, миндальной пудрой, солью и выложить его в форму с пергаментом.

Влить творожную массу в форму и выпекать 10 мин. при температуре 180°С. Уменьшить температуру до 150°С и выпекать 1 час.

Оставить чизкейк остывать в духовке, чтобы не появились трещины. Поставить в холодильник.

Украсить десерт миндальными хлопьями.

В Киеве создали символическое блюдо для привлечения туристов. Называется Kyiv Pie. Этот пирог должен стать таким же популярным, как и "Киевский торт" или котлета по-киевски.

Kyiv Pie - это небольшой пирог круглой формы на бездрожжевом тесте с различными начинками, как солеными, так и сладкими. Пока доступны пироги с сельдереем, осетром и говяжьим ливером.

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Дата
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