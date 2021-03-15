Победительница "Мастер Шеф" рассказала, как приготовить питательный салат

Победительница 1-го сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Светлана Шептуха в Іnstagram поделилась рецептом салата "Нисуаз". Блюдо родом из Ниццы. Стало популярным не только во Франции, но и за ее окрестностями. Все благодаря оригинальному вкусу и высокой питательности.
"Сколько рецептов этого салата - не перечесть. Каждый повар готовит его по своему. Это не просто салат, а сбалансированный завтрак, обед или ужин", - написал шеф-повар.
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Ингредиенты:
микс листьев - 120 г,
помидор черри - 8 шт.,
картофель - 4 шт.,
маслины - 100 г,
стручковая фасоль - 100 г,
перепелиное яйцо - 8 шт.,
масло - по вкусу,
чеснок - 1 зубец,
розмарин - 1 ветка,
соль - по вкусу,
консервированный тунец - 2 банки.
Для заправки:
американская горчица - 2 ст. л.,
каперсы - 1 ст. л.,
анчоусы - 4 шт.,
оливковое масло - 70 г,
сливки 10% - 100 г.
Приготовление:
Картофель промыть, нарезать дольками, залить чистой водой и добавить специи. Довести до кипения и варить в течение 5 мин., затем обжарить на разогретой сковороде до румяности. Добавить фасоль и посолить. Анчоусы и каперсы измельчить и смешать с остальными ингредиентами для заправки. На отдельной сковороде поджарить яйца. Нарезать помидоры кубиком. Выложить на дно тарелки картофель с фасолью. Сверху микс салата, маслины и помидоры. Добавить тунец и полить заправкой. Выложить яйца. Подавать сразу после приготовления.
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