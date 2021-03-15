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понедельник, 15 марта 2021 15:11

Победительница "Мастер Шеф" рассказала, как приготовить питательный салат

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Победительница 1-го сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Светлана Шептуха в Іnstagram поделилась рецептом салата "Нисуаз". Блюдо родом из Ниццы. Стало популярным не только во Франции, но и за ее окрестностями. Все благодаря оригинальному вкусу и высокой питательности.

"Сколько рецептов этого салата - не перечесть. Каждый повар готовит его по своему. Это не просто салат, а сбалансированный завтрак, обед или ужин", - написал шеф-повар.

Автор: instagram/ Світлана Шептуха
  Набор ингредиентов рассчитано на четыре порции.
Набор ингредиентов рассчитано на четыре порции.

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Ингредиенты:

микс листьев - 120 г,

помидор черри - 8 шт.,

картофель - 4 шт.,

маслины - 100 г,

стручковая фасоль - 100 г,

перепелиное яйцо - 8 шт.,

масло - по вкусу,

чеснок - 1 зубец,

розмарин - 1 ветка,

соль - по вкусу,

консервированный тунец - 2 банки.

Для заправки:

американская горчица - 2 ст. л.,

каперсы - 1 ст. л.,

анчоусы - 4 шт.,

оливковое масло - 70 г,

сливки 10% - 100 г.

Приготовление:

Картофель промыть, нарезать дольками, залить чистой водой и добавить специи. Довести до кипения и варить в течение 5 мин., затем обжарить на разогретой сковороде до румяности. Добавить фасоль и посолить. Анчоусы и каперсы измельчить и смешать с остальными ингредиентами для заправки. На отдельной сковороде поджарить яйца. Нарезать помидоры кубиком. Выложить на дно тарелки картофель с фасолью. Сверху микс салата, маслины и помидоры. Добавить тунец и полить заправкой. Выложить яйца. Подавать сразу после приготовления.

Итальянский художник Валериано Фатика превращает овощи и фрукты в произведение искусства. В его талантливых руках арбузы, тыквы, картофель, морковь, авокадо, сыр, трюфели и даже крошечные кофейные зерна перевоплощаются в Ктулху, Джокера, Халка и других героев фэнтези.

Автор: Влада Москвитис
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