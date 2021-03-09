Художник вырезал съедобные скульптуры в форме героев из фильмов ужасов и фэнтези

Фото: ValerianoFatica

Итальянский художник Валериано Фатика превращает овощи и фрукты в произведение искусства. В его талантливых руках арбузы, тыквы, картофель, морковь, авокадо, сыр, трюфели и даже крошечные кофейные зерна перевоплощаются в Ктулху, Джокера, Халка и других героев фэнтези.

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Мужчина проводит часы, работая с едой, чтобы сделать ее вид совершенным. Детализированные скульптуры, выглядят, словно живые. Лучшие работы художника собраны в фотогалерее.

В Ужгороде испекли самый большой блин в Украине. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины.