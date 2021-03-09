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среда, 10 марта 2021 02:28

Художник вырезал съедобные скульптуры в форме героев из фильмов ужасов и фэнтези
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Итальянский художник вырезает из овощей впечатляющие скульптуры.
Фото: ValerianoFatica
Итальянский художник вырезает из овощей впечатляющие скульптуры.
Итальянский художник вырезает из овощей впечатляющие скульптуры.
Итальянский художник вырезает из овощей впечатляющие скульптуры.
Итальянский художник вырезает из овощей впечатляющие скульптуры.

Итальянский художник Валериано Фатика превращает овощи и фрукты в произведение искусства. В его талантливых руках арбузы, тыквы, картофель, морковь, авокадо, сыр, трюфели и даже крошечные кофейные зерна перевоплощаются в Ктулху, Джокера, Халка и других героев фэнтези.

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Мужчина проводит часы, работая с едой, чтобы сделать ее вид совершенным. Детализированные скульптуры, выглядят, словно живые. Лучшие работы художника собраны в фотогалерее.

В Ужгороде испекли самый большой блин в Украине. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

boredpanda.com
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