Ожидания и реальность: показали забавные попытки создать кулинарный шедевр

Фото: brightside.me

Чуть ли не каждый день повара-умельцы публикуют в соцсетях фото своих кулинарных шедевров. Выглядят эти блюда настолько привлекательно и безупречно, что у многих энтузиастов возникает неудержимое желание воссоздать нечто подобное на собственной кухне. Результатами своих не всегда удачных попыток смельчаки охотно делятся в сети.

Забавную фотоподборку с кулинарными экспериментами, обернувшимися провалом, представил портал Bright Side.

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Японский повар создает шедевры из рыбы, выкладывая на тарелке настоящий сказочный мир. Началось все с того, что решил привить сыну любовь к кулинарии, превратив учебный процесс в интересную деятельность.