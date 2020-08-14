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пятница, 14 августа 2020 16:12

Не так опасна, как говорят: вся правда о лапше быстрого приготовления

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Не так опасна, как говорят: вся правда о лапше быстрого приготовления
Фото:olina Tankilevitch from Pexels Считается одним из самых дешевых продуктов.

Лапша быстрого приготовления, пожалуй, у большинства людей ассоциируется со студенческой жизнью. Временем, когда на кулинарию или не хватало сил, или банально – денег. Поэтому мало кто задумывался о пользе или вреде продукта. Ели потому, что было удобно и доступно.

Сейчас по этому поводу ходит немало мифов. Из-за которых, большинство украинцев боятся есть лапшу, ведь сразу представляют прием у врача и страшный диагноз – гастрит. На самом деле, все не так страшно, как нам кажется.

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Теория о том, что лапша быстрого приготовления состоит из сплошной химии – обманчива. Ведь продукт изготавливается из муки высшего сорта. Кроме этого, к блюду добавляют овощи и грибы. Они вполне натуральные, только сушеные. Тоже самое касается и мяса. Этот факт подтвержден специальными исследованиями ученых.

Упрекали лапше также из-за Е добавок. Да, они действительно входят в ее состав, но исключительно в разрешенном количестве.

Если говорить по поводу трансжиров, они действительно там есть, однако минимум. Например, жареный картофель или сливочное масло содержит в разы больше трансжиров.

Поэтому, оказывается, лапша быстрого приготовления не столь опасна, как говорят. Несмотря на это часто употреблять ее не советуют. Ведь продукт не имеет полезных углеводов.

На запаренной "Мивине" предприниматели из поселка Чечельник зарабатывают 1500 грн в месяц.

ukr.media
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