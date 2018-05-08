Назвали напиток, который хуже всего влияет на зубы

Зеленый чай плохо влияет на эмаль зубов. делает их темными. Фото: лайфхакеры

Зеленый и черный чаи плохо влияют на зубы, потому что нарушает эмаль. Провоцирует потемнение зубов как кофе и сигареты.

Результаты исследования ученых говорят, что чай вреден не только с сахаром, но и сам по себе. Оказывается, он нарушает зубную эмаль. Так как содержит в себе вредные вещества: танин, теобромин, теафлавин и теарубигины, пишет newsyou.info.

Зеленый чай может провоцировать потемнение зубов так же как сигареты и кофе.

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