Мясо по-восточному запекают с овощами

Мясо по-восточному - аппетитное и полезное блюдо, которое придется по вкусу всем членам семьи. Готовится просто и быстро. Главное приобрести качественный и свежий фарш, ведь от него зависит 50% успеха.

"В гостях у подруги туркменки попробовала мясо по-восточному. Вкус удивил. Овощи были настолько сочными, что просто таяли во рту", - рассказывает Галина Денисяк с Львова.

Автор: предоставлено Галиной Денисяк. Время приготовления 60 минут.

Ингредиенты:

говяжий фарш - 1 кг

лук - 3 шт.

баклажан - 4 шт.

помидор - 4 шт.

перец зеленый - 4 шт.

томатная паста - 4 ст. л.

масло - 1 ст. л.

вода - 200 мл

зелень - по вкусу

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Лук натереть на мелкую терку. Смешать с килограммом говяжьего фарша. Добавить пол чайной ложки соли и столько же молотого перца, перемешать. Овощи нарезать кружочками по 2 сантиметра. Форму для запекания смазать маслом. Сформировать из фарша шарики размером, как грецкий орех и выложить в форму чередуя с нарезанными овощами. Размешать томатную пасту в 200 мл воды и залить этой жидкостью блюдо. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке час. Украсить мелко нарезанной кинзой и петрушкой. Блюдо подавать горячим.

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Запеченная утка - украшение любого праздничного стола. Существует множество рецептов, один из самых удачных с курагой, черносливом и яблоками. Мясо получается сочным, нежным и пикантным.