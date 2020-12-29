Ароматная фаршированная утка на праздники: 3 вида начинок

Фаршированная утка красиво смотрится на столе, но ее следует долго готовить. Если соблюдать технологию подготовки, мясо получится нежное и сочное.

В этой статье собраны рецепты фаршированной утки в духовке до Рождества. Каждый из этих рецептов обязательно понравится всем гостям.

Утка фаршированная яблоками и сливами

Автор: blog.metro.ua

Ингредиенты:

Утка - 1 тушка

Яблоки кисло-сладкие - 6 шт.

Сливы - 4 шт.

Мед (жидкий) - 2 ст. л.

Приготовление:

Утку натереть солью, специями, ароматными травами. Нарезать яблоки на четвертинки, удалив сердцевину с семенами.

Сливы разделить на половинки, удалив косточку. Ими нафаршировать подготовленную утку. Брюшко сколоть с помощью зубочисток.

Сверху смазать фаршированную утку медом. Положить на противень или в огнеупорную форму спинкой вниз.

Печь при 180 ° С ориентировочно 90 мин. Готовность проверять зубочисткой. Блюдо будет готово, когда сок начнет выделяться прозрачный, а сама утка станет золотисто-румяной.

Утка фаршированная рисом и черносливом

Автор: ye.ua

Ингредиенты:

тушка утки

Майонез - 100 г

Оливки без косточек - 60 г

Лимон - 1 шт.

Чеснок - 3 дольки

Петрушка - 0,5 пучка

для фарша

Рис - 150 г

Чернослив - 100 г

Масло сливочное 2 ст. л.

Зелень петрушки - 0,5 пучка

Приготовление:

Рис отварить в подсоленной воде, охладить.

Чернослив залить горячей водой. Мясо отделить от косточек и крупно нарезать. Добавить измельченную зелень, посолить и заправить растопленным сливочным маслом.

Подготовленную тушку утки помазать майонезом. Оставить в прохладном месте на 40 мин.

Натереть тушку смесью из толченого чеснока, красного и черного перца, душицы и соли, наполнить фаршем. Брюшко зашить нитками или сколоть шпажками.

Фаршированную утку печь до образования золотистой корочки. Затем добавить немного воды, запекать до готовности.

Время от времени поливать тушку выделяющимся соком с жиром. Готовую утку нарезать порционными кусками, украсить оливками, кольцами лимона и веточками петрушки.

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Утка фаршированная свежей капустой

Автор: lady.tochka.net

Ингредиенты:

Утка - 2 кг

Капуста свежая - 400 г

Лук репчатый - 1 шт.

Черный перец горошком - 6 шт.

Лавровый лист - 3 шт.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Семена тмина - 0,5 ч. л.

Приготовление:

Подготовленную тушку приправ специями, оставить в прохладном месте.

Кости и внутренности (за исключением печени) залить холодной водой и поставить вариться. Перед началом кипения снять пену, положить очищенную от шелухи луковицу, несколько горошин черного перца. Варить 1 час.

За 5 мин. до окончания варки положить лавровый лист. Готовый бульон процедить. Нарезать снято с костей мясо и потроха, печень. Нашинковать капусту.

Разогреть на сковороде масло, положить капусту и тушкувати15 мин. Добавить лимонный сок, семена тмина, соль. Тушить капусту до готовности. Добавить порезанное мясо, перемешать. Нафаршировать утку теплой капустной начинкой.

Зашить место потрошения, подвернув хвостик утки внутрь. Закрыть верхнее отверстие в тушке, заправив внутрь кожу шеи.

Обжарить утку, поворачивая, до румяной корочки со всех сторон. Добавить бульон, чтобы он покрывал тушку на 5 см. Закрыть крышкой, тушить 50 мин, периодически поливая утку бульоном. Открыть крышку, увеличить огонь, впарить бульон до консистенции соуса.

Готовую утку выложить на тарелку и полить соусом.

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