Любовный напиток варят из шоколада

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 459
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 927
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 603
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4221
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4590
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1476
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 486
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3330
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1035
Фото
Все фото
15
10
5
14
9
Новогодние кексы: 15 идей сказочного украшения праздничной выпечки
Новогодние кексы: 15 идей сказочного украшения праздничной выпечки
Аппетитно и стильно: как подать шампанское в новогоднюю ночь
Аппетитно и стильно: как подать шампанское в новогоднюю ночь
Фильм &quot;Один дома&quot; празднует юбилей: создали невероятный подарок
Фильм "Один дома" празднует юбилей: создали невероятный подарок
Идеи сервировки новогоднего стола: дизайнерские подсказки
Идеи сервировки новогоднего стола: дизайнерские подсказки
Яркие и оригинальные: показали десерты, которые выпекает любитель
Яркие и оригинальные: показали десерты, которые выпекает любитель
Видео
Все видео
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Быстрая пицца: раскрыли рецепт приготовления за 20 минут
Быстрая пицца: раскрыли рецепт приготовления за 20 минут
Баклажаны, как грибы: раскрыли секретный рецепт
Баклажаны, как грибы: раскрыли секретный рецепт
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 567
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 207
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1980
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1035
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3240
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 567
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
воскресенье, 13 декабря 2020 12:42

Любовный напиток варят из шоколада

  Комментировать

13 декабря отмечается Всемирный День какао. Слово "какао" с древнегреческого переводится как "пища богов". Напиток готовится на основе бобов шоколадного дерева, и имеет огромную популярность во всем мире.

Перемолотые бобы какао прессуют, получают масло, которое является основой шоколада, а сухой остаток перетирают в какао-порошок. Чтобы произвести 1 кг шоколада, нужно обработать от 300 до 600 бобов.

Автор: ivona.bigmir.net
  Какао стимулирует потенцию и поднимает настроение
Какао стимулирует потенцию и поднимает настроение

Именно шоколадное дерево относится к вечнозеленых деревьев. А выращивают его вместе с банановыми и кокосовыми пальмами для затенения, поскольку деревья какао не переносят прямых солнечных лучей.

У ацтеков было поверье, что этот напиток стимулирует потенцию. Именно поэтому их император Монтесума выпивал большое количество "чоколатль" перед тем, как шел в свой гарем, в котором находилось около 600 женщин. А в Европе в XVI-XVII этот напиток даже получил статус "любовного напитка", который ценил даже легендарный Казанова.

В Центральной Америке готовили алкогольный напиток с перебродивших плодов шоколадного дерева.

Европейцы познакомились с какао в 1519 году. Тогда испанцы собрали 25000 центнеров какао у ацтеков в качестве налога. Однако, рецепт приготовления удивительного напитка долго оставался в тайне. Испанцы не хотели делиться этим секретом с другими. Но в 1606 году итальянец Антонио Карлетти сделал похищения рецепта этого напитка и распространил его по всей Европе.

В Испании какао готовили с дорогими пряностями - корицей и ванилью. А вот сахар начали добавлять намного позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антипростудных морс за 20 минут: дали быстрый рецепт

Какао содержит алкалоид теобромин. В отличие от кофеина он не вызывает привыкания и оказывает мягкий тонизирующий эффект.

Какао калорийнее, чем чай или кофе, но его употребление не вызывает увеличение лишнего веса. При употреблении какао значительно снижается аппетит, соответственно пищи человек употребляет меньше.

Чтобы вкус напитка раскрылся в полной мере, специалисты рекомендуют пить этот напиток с несладким печеньем и из широких толстостенных чашек. Особенно вкусный какао банановый.

Ингредиенты:

мороженое пломбир 50 г

какао 2 ч. л.

банан 1 шт.

сахар 1 ч. л.

молоко 200 мл

Приготовление:

С какао-порошка, сахара и 100 мл молока сварить какао. Постоянно помешивая напиток, чтобы он не пригорел.

В блендере взбить банан и 100 мл молока.

Перелить в стакан банановую смесь. Добавить мороженое.

Сверху на мороженое вылить горячее какао.

Новогоднюю вечеринку нельзя представить без шампанского. Его вкус полностью раскроется после правильной подачи. Игристые вина пьют лучше охлажденными. Оптимальная температура подачи 7-9 ° C.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Любовный напиток варят из шоколада». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Любовный напиток варят из шоколада

Самое читаемое
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 22752
Отпускные будут рассчитывать по-новому
Отпускные будут рассчитывать по-новому Просмотров: 9720
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал Просмотров: 9315
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья 1 Просмотров: 8687
Начался суд над самым кровавым маньяком Украины
Начался суд над самым кровавым маньяком Украины
 1 Просмотров: 5616
Кухня
Новогодние кексы: 15 идей сказочного украшения праздничной выпечки
Новогодние кексы: 15 идей сказочного украшения праздничной выпечки
15
 Просмотров: 3213
Аппетитно и стильно: как подать шампанское в новогоднюю ночь
Аппетитно и стильно: как подать шампанское в новогоднюю ночь
10
 Просмотров: 234
Фильм "Один дома" празднует юбилей: создали невероятный подарок
Фильм "Один дома" празднует юбилей: создали невероятный подарок
5
 Просмотров: 216
Идеи сервировки новогоднего стола: дизайнерские подсказки
Идеи сервировки новогоднего стола: дизайнерские подсказки
14
 Просмотров: 963
Вкусно и полезно: раскрыли топ-3 популярных салата из капусты
Вкусно и полезно: раскрыли топ-3 популярных салата из капусты Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
14
Умер актер Валентин Гафт
9
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
9
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
5
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
2
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Голосов: 703
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть