Любовный напиток варят из шоколада

13 декабря отмечается Всемирный День какао. Слово "какао" с древнегреческого переводится как "пища богов". Напиток готовится на основе бобов шоколадного дерева, и имеет огромную популярность во всем мире.

Перемолотые бобы какао прессуют, получают масло, которое является основой шоколада, а сухой остаток перетирают в какао-порошок. Чтобы произвести 1 кг шоколада, нужно обработать от 300 до 600 бобов.

Автор: ivona.bigmir.net Какао стимулирует потенцию и поднимает настроение

Именно шоколадное дерево относится к вечнозеленых деревьев. А выращивают его вместе с банановыми и кокосовыми пальмами для затенения, поскольку деревья какао не переносят прямых солнечных лучей.

У ацтеков было поверье, что этот напиток стимулирует потенцию. Именно поэтому их император Монтесума выпивал большое количество "чоколатль" перед тем, как шел в свой гарем, в котором находилось около 600 женщин. А в Европе в XVI-XVII этот напиток даже получил статус "любовного напитка", который ценил даже легендарный Казанова.

В Центральной Америке готовили алкогольный напиток с перебродивших плодов шоколадного дерева.

Европейцы познакомились с какао в 1519 году. Тогда испанцы собрали 25000 центнеров какао у ацтеков в качестве налога. Однако, рецепт приготовления удивительного напитка долго оставался в тайне. Испанцы не хотели делиться этим секретом с другими. Но в 1606 году итальянец Антонио Карлетти сделал похищения рецепта этого напитка и распространил его по всей Европе.

В Испании какао готовили с дорогими пряностями - корицей и ванилью. А вот сахар начали добавлять намного позже.

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Какао содержит алкалоид теобромин. В отличие от кофеина он не вызывает привыкания и оказывает мягкий тонизирующий эффект.

Какао калорийнее, чем чай или кофе, но его употребление не вызывает увеличение лишнего веса. При употреблении какао значительно снижается аппетит, соответственно пищи человек употребляет меньше.

Чтобы вкус напитка раскрылся в полной мере, специалисты рекомендуют пить этот напиток с несладким печеньем и из широких толстостенных чашек. Особенно вкусный какао банановый.

Ингредиенты:

мороженое пломбир 50 г

какао 2 ч. л.

банан 1 шт.

сахар 1 ч. л.

молоко 200 мл

Приготовление:

С какао-порошка, сахара и 100 мл молока сварить какао. Постоянно помешивая напиток, чтобы он не пригорел.

В блендере взбить банан и 100 мл молока.

Перелить в стакан банановую смесь. Добавить мороженое.

Сверху на мороженое вылить горячее какао.

Новогоднюю вечеринку нельзя представить без шампанского. Его вкус полностью раскроется после правильной подачи. Игристые вина пьют лучше охлажденными. Оптимальная температура подачи 7-9 ° C.