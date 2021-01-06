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вторник, 12 января 2021 10:05

Легкий и питательный: как приготовить салат "Цезарь" с курицей

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Легкий и питательный: как приготовить салат &quot;Цезарь&quot; с курицей
Время приготовления 20 мин. Фото: alleksana: Pexels

"Цезарь" - один из самых распространенных в мире салатов. При этом каждый повар готовит его по-своему, заменяя одни ингредиенты другими. В блюдо кладут как мясо, так и морепродукты. В традиционный рецепт входит: пармезан, куриное филе, яйца, помидоры, листья салата ,сухарики и соус.

Ингредиенты:

куриное филе - 300 г

пармезан - 150 г

белый хлеб - 100 г

листья салата - 200 г

помидор черри - 100 г

зубец чеснока

оливковое масло - 3 ст. л.

черный молотый перец - по вкусу,

соль - по вкусу.

яичный желток - 1 шт.

горчица - 1 ч. л.

лимонный сок - 1 ч. л.

Приготовление:

Удалить из хлеба корку, оставшийся - порезать кубиками. Измельченный чеснок обжарить в течение нескольких минут на разогретом оливковом масле. Куриное филе порезать небольшими кусочками и обжарить вместе с чесноком в течение 10 минут. Сдобрить специями. Обжарить на сковороде хлеб до румяной корочки. Для соуса натереть пармезан на мелкой терке и смешать яичный желток, оливковое масло, горчицу и лимонный сок. Листья салата порвать средними кусками. Помидоры черри порезать на половинки. Выложить на салат обжаренное куриное филе. Добавить помидоры и полить соусом. Сверху потереть пармезаном. Перед подачей добавить в салат "Цезарь" хлебные сухарики.

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Салат из моркови и сухофруктов впишется в любой фуршет. Его смело можно включать в праздничного и повседневного меню.

unian.ua
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