Квадратный, в виде пирамиды или желтый: интересные факты об арбузе

3 августа в мире отмечают день арбуза. Праздник ввели американцы. На сегодня существует более 1,2 тыс. сортов ягоды, которые выращивают в 96 странах мира. В основном это страны с теплым климатом. Родиной арбуза считается Южная Африка.

Автор: Daniel Dan from Pexels Арбуз богат витамином С и другими полезными веществами.

Еще в Древнем Египте люди знали и широко использовали это растение. В ХХ в. до н.э. арбузы клали в усыпальницы фараонов, как источник пищи в их загробном мире. Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц и упоминался в древнеегипетских мифах. Был известен и в Древнем Риме, где арбуз ели свежим или засоленным. Также из него варили мед.

В современном мире лидером по выращиванию арбузов стал Китай и Япония. Там вывели квадратные ягоды, а также в виде пирамиды, с желтой мякотью и мини плоды диаметром 10 см.

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Арбуз богат витамином С и другими полезными веществами. Он является отличным источником аминокислоты цитруллин, которая содержится в белой мякоти под кожурой. Эта аминокислота превращается в теле на аргинин, который помогает снизить кровяное давление, расширяя и расслабляя кровеносные сосуды.

Чтобы красная ягода принесла максимум пользы - надо приобрести свежый и спелый продукт. Прежде всего должен иметь сертификат качества. Кроме этого следует обратить внимание на хвостик и отсутствие дефектов: порезов, трещин.

Автор: Влада Москвітіс Арбуз должен иметь сертификат качества.

Интересные факты

- Самый тяжелый арбуз в мире вырастили в Америке. Он весил 122 кг. Его форма напоминала дыню.

- Также существуют и карликовые плоды. В Южной Америке их выращивают длиной в 3-4 сантиметра, называемые Pepquinos. По вкусу напоминают свежий огурец.

- На 92% состоит из воды.

- В Херсонской области на трассе Днепропетровск - Херсон, установлен памятник арбузу.

- Арбуз - низкокалорийный продукт. В 100 граммах содержится 30-38 калорий.

Нитраты не являются причиной отравления арбузами. Проблемы со здоровьем вызывают бактериальные возбудители. Возникают из-за употребления треснувших или разрезанных плодов.