Квадратный, в виде пирамиды или желтый: интересные факты об арбузе

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 405
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 270
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1179
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 576
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
7 Просмотров: 2331
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 387
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
15 Просмотров: 1620
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 243
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 720
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 7398
Фото
Все фото
7
6
10
28
12
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт
Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Видео
Все видео
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко
Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1296
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1404
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 243
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 828
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2250
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1576
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
вторник, 03 августа 2021 06:30

Квадратный, в виде пирамиды или желтый: интересные факты об арбузе

  Комментировать

3 августа в мире отмечают день арбуза. Праздник ввели американцы. На сегодня существует более 1,2 тыс. сортов ягоды, которые выращивают в 96 странах мира. В основном это страны с теплым климатом. Родиной арбуза считается Южная Африка.

Автор: Daniel Dan from Pexels
  Арбуз богат витамином С и другими полезными веществами.
Арбуз богат витамином С и другими полезными веществами.

Еще в Древнем Египте люди знали и широко использовали это растение. В ХХ в. до н.э. арбузы клали в усыпальницы фараонов, как источник пищи в их загробном мире. Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц и упоминался в древнеегипетских мифах. Был известен и в Древнем Риме, где арбуз ели свежим или засоленным. Также из него варили мед.

В современном мире лидером по выращиванию арбузов стал Китай и Япония. Там вывели квадратные ягоды, а также в виде пирамиды, с желтой мякотью и мини плоды диаметром 10 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоимость арбузов будет зависеть от экспорта

Арбуз богат витамином С и другими полезными веществами. Он является отличным источником аминокислоты цитруллин, которая содержится в белой мякоти под кожурой. Эта аминокислота превращается в теле на аргинин, который помогает снизить кровяное давление, расширяя и расслабляя кровеносные сосуды.

Чтобы красная ягода принесла максимум пользы - надо приобрести свежый и спелый продукт. Прежде всего должен иметь сертификат качества. Кроме этого следует обратить внимание на хвостик и отсутствие дефектов: порезов, трещин.

Автор: Влада Москвітіс
  Арбуз должен иметь сертификат качества.
Арбуз должен иметь сертификат качества.

Интересные факты

- Самый тяжелый арбуз в мире вырастили в Америке. Он весил 122 кг. Его форма напоминала дыню.

- Также существуют и карликовые плоды. В Южной Америке их выращивают длиной в 3-4 сантиметра, называемые Pepquinos. По вкусу напоминают свежий огурец.

- На 92% состоит из воды.

- В Херсонской области на трассе Днепропетровск - Херсон, установлен памятник арбузу.

- Арбуз - низкокалорийный продукт. В 100 граммах содержится 30-38 калорий.

Нитраты не являются причиной отравления арбузами. Проблемы со здоровьем вызывают бактериальные возбудители. Возникают из-за употребления треснувших или разрезанных плодов.

nk-online.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Квадратный, в виде пирамиды или желтый: интересные факты об арбузе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

Квадратный, в виде пирамиды или желтый: интересные факты об арбузе

Самое читаемое
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 10 Просмотров: 6093
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 5904
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
 Просмотров: 5292
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 4986
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
 Просмотров: 4680
Кухня
Три десерта с ежевикой, которые поражают вкусом
Три десерта с ежевикой, которые поражают вкусом Просмотров: 171
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники Просмотров: 4356
Козинаки родом из детства: кондитерка поделилась простым рецептом
Козинаки родом из детства: кондитерка поделилась простым рецептом Просмотров: 189
Традиционная кухня Греции: что стоит попробовать каждому туристу
Традиционная кухня Греции: что стоит попробовать каждому туристу
6
 Просмотров: 369
Дьявольские яйца Опры Уинфри: ведущая поделилась семейным рецептом
Дьявольские яйца Опры Уинфри: ведущая поделилась семейным рецептом Просмотров: 99
Больше всего комментируют
10
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
7
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
5
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
4
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
4
Путин до сих пор дискутирует с Порошенко, потому что не видит в нынешнем руководстве Украины собеседников - Фриз
Голосов: 308
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть