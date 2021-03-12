Креативная Масленица: блинные роллы с бананом от Елизаветы Глинской

Елизавета Глинская назвала свой вкусным рецептом блинов. Его получила путем проб и ошибок. Теперь этим вариантом делится со всеми.
"У меня на всю жизнь остались теплые воспоминания из детства. В нашей семье всегда папа занимался приготовлением блинов и ничего вкуснее я не ела. Помню с утра просыпаешься, бежишь на кухню, а там тарелка ароматных блинов и остановиться на одном было не реально. Поэтому приготовление блинов всегда ассоциируется с детством, теплой, семейной, уютной атмосферой", - рассказывает Елизавета Глинская.
Об этом повар написала в своем Инстаграм.
Блинные роллы с бананом
Ингредиенты:
2 яиц
250 г кефира
1/3 ч. л. соды
20 г сахара
150 г муки
120 мл воды
30 мл масла
Для начинки:
бананы
Nutella
Приготовление:
Смешать кефир с яйцом. Добавить соду с сахаром и солью, перемешать. Насыпать муку и перемешать блендером до гладкости.
Налить теплую воду и масло. Жарить блины с двух сторон на хорошо разогретой сковороде.
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Выложить 2 блины друг на друга и смазать шоколадной пастой. Добавить банан и завернуть блин в виде ролла. Его порезать на куски толщиной 2-2,5 см.
Сверху украсить клубничным конфитюром и мятой.
Кулинарная експертка Елизавета Глинская на своей странице в facebook поделилась рецептом шоколадных пряников в глазури. Готовит с добавлением молока, пряностей, муки и яиц. Изюминкой кондитерского изделия является белая глазурь. Ею смазывает охлажденные пряники со всех сторон.
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