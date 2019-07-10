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воскресенье, 14 июля 2019 07:10

Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
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Традиционно во второе воскресенье июля в Украине отмечают день рыбака.

Рыбалка - увлечение 70% мужчин. К ним присоединяются и немало женщин. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с Gazeta.ua самыми бюджетными рецептами рыбных блюд.

Любите копченую скумбрию, но не чувствуете доверие к магазинной? Оказывается ее можно легко приготовить в домашних условиях.

Автор: klopotenko.com
  Копчена скумбрія
Копчена скумбрія

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- Скумбрия слабосоленая (1 шт).

- Сливочное масло (25 г).

- Айва (0,5 шт).

- Лимон (0,5 шт).

- Сено

-Соль, перец по вкусу.

Айву нарезаем тонкими ломтиками, выкладываем в сотейник, заливаем водой и добавляем сливочное масло. Нагреваем 20 минут.

Автор: klopotenko.com
  Копченая скумбрия. Пошаговый рецепт
Копченая скумбрия. Пошаговый рецепт

Скумбрию вымачиваем в молоке в течение часа — молоко выровняет вкус рыбы, просушиваем бумажным полотенцем, солим, перчим, а затем заворачиваем ее в несколько слоев марли. Делаем домашнюю коптильню: дно железной формы для кексов выстилаем двумя слоями фольги и выкладываем сверху сено.Накрываем сено фольгой и делаем в ней небольшие отверстия для выхода дыма.

Автор: klopotenko.com
  Копченая скумбрия. Пошаговый рецепт
Копченая скумбрия. Пошаговый рецепт

На подготовленную конструкцию выкладываем рыбу в марле и накрываем форму двумя слоями фольги. Поджигаем сено и запечатываем форму фольгой: сено должно полностью выгореть. Процесс займет около 10 минут, сено должно очень хорошо гореть. На сухой сковороде-гриль подрумяниваем лимон и подаем вместе со скумбрией и дольками айвы.

Автор: klopotenko.com
  Копченая скумбрия. Пошаговый рецепт
Копченая скумбрия. Пошаговый рецепт

РЫБНЫЕ СИЧЕНИКИ С МОРКОВНЫМ ПЮРЕ

Сиченики — это лепешки из мясного, рыбного или овощного фарша.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- Толстолоб (200 г).

- Яйцо (1 шт).

- Панировочные сухари (0.5 В. л).

- Соевый соус (5 г).

- Цедра апельсина/лимона по вкусу

- Вода для бульона (1 в. л.)

- Уксус для бульона (1 ст. л.)

- Лук для бульона (0.25 шт.)

- Лавровый лист (3 шт)

- Перец горошком - по вкусу

- Бадьян Звездочка (1шт)

- Корень сельдерея ломтики (3 шт)

- Морковь (1 шт)

- Имбирь сушеный (0.5 ч. л)

Готовим курт-бульон: в воду закладываем лавровый лист, перец горошком, бадьян, полукольца лука, корень сельдерея, добавляем уксус. Доводим до кипения. Рыбу кладем в бульон и бланшируем 2 минуты: бульон должен наполовину покрыть рыбу.

Разбираем толстолоб на волокна, удаляем кости. Заправляем рыбу соевым соусом, добавляем лимонную цедру, добавляем 1 ст. л. панировочных сухарей. Солим, перчим, добавляем яйцо.


Добавляем муку, хорошо вымешиваем фарш. Формируем котлетки и обваливаем их в панировочных сухарях. Обжариваем сиченики в разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Перекладываем в сотейник, накрываем фольгой или крышкой, ставим на огонь, чтобы потушить, на 5 минут. Готовим пюре из моркови: отвариваем морковь, добавляем сушеный имбирь, перебиваем в пюре. Готовые рыбные сиченики выкладываем на подушку из морковного пюре.

Автор: klopotenko.com
  Рыбные сиченики
Рыбные сиченики

РЫБКА-ГРИЛЬ В УГЛЕ.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- Рыба (1 шт).

- Лимонный сок ( 2 в. л.)

- Веточка чабреца (4 шт)

- Стебель базилика (2 шт)

- Малина (5 шт)

- Соль по вкусу.

Рыбку маринуем в соли и лимонном соке, также добавляем веточки тимьяна и базилика. Внутрь самой рыбки кладем тимьян, базилик и малину. Заворачиваем в пергамент, предварительно смоченный водой, и отправляем на раскаленные угли или прямо в огонь и присыпаем углем.

Через 30 минут рыбу можно доставать и подавать к столу. Благодаря тому, что аромат не будет получаться, рыба будет очень мягкая и приятная по структуре.

Автор: klopotenko.com
  Рыбка-гриль на углях
Рыбка-гриль на углях

Приятного аппетита!

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Галина Даценко с Розсошенців Полтавского района готовит окрошку с копченой рыбой – ее семья в восторге. "Для блюда необходимо пучок зеленого лука, по півпучечка петрушки и кинзы, можно взять укроп, по вкусу. Беру еще редиску, где-то 5 или 6 штучек, 2 огурца, 4 сваренных яйца, 5 вареных картофелин, сметану и граммов 200 копченой рыбы. Советую брать горбушу или лосось, они нежные и приятно сочетаются с молочной основой"

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