Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых

Закуска лечо известна многим. Она подходит к мясу, рыбе или крупе. Этот простой консервированный салат готовится легко и с простых продуктов. Его есть несколько вариантов. Каждый может выбрать свой или приготовить сразу несколько.

Лечо с морковью

Автор: delo-vcusa.ru ТОП-3 рецепта лечу на зиму: быстрая консервация для ленивых

Ингредиенты:

помидоры - 3 кг

перец болгарский - 1,5 кг

морковь - 0,5 кг

сахар - 0,2 кг

соль - 2 ст. л.

уксус - 1 ч. л.

масло - 1 стакан

Приготовление:

Помидоры пропустить через мясорубку. Вылить в кастрюлю и кипятить 20 минут. Морковь натереть на крупной терке, добавить к помидорам и варить 20 минут.

Перец нарезать на полоски шириной около 1 см.

Добавить перец в кастрюлю, варить 20 минут, помешивая. Добавить соль, сахар, масло. В конце варки - уксус. Разложить лечо по стерилизованным банкам, закрыть прокипяченными крышками, закатать в банки.

Держать перевернутыми, укутав часов в 8.

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Лечо с рисом

Автор: gastronom.ru ТОП-3 рецепта лечу на зиму: быстрая консервация для ленивых

Ингредиенты:

помидоры - 3 кг

перец болгарский - 1,5 кг

лук - 1 кг

рис - 1,5 стакана

масло - 600 мл

вода - 0,5 л

уксус 9% - 10 ч. л.

соль - 6 ч. л.

сахар - 6 ст. л.

Приготовление:

Перцы нарезать соломкой, лук - полукольцами. Помидоры ошпарить кипятком и снять кожицу. Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.

Рис промыть и отварить до полуготовности. Все ингредиенты для лечо соединить и довести до кипения. Через 10 минут в лечо добавить рис и тушить еще 15 минут на слабом огне, постоянно перемешивая.

Готовое лечо разложить в подготовленные стеклянные банки и закатать. Банки перевернуть, укутать одеялом и дать остыть.

Лечо с чили

Автор: mens-recipes.ru ТОП-3 рецепта лечу на зиму: быстрая консервация для ленивых

Ингредиенты:

Перец болгарский - 0,5 кг

Помидоры - 0,5 кг

Чеснок - 25 г

Перец острый - 0,5 шт

Соль - 15 г

Сахар - 50 г

Масло - 25 мл

Уксус - 15 мл

Приготовление:

Помидоры измельчить в блендере и варить 20 минут на слабом огне. Перец нарезать перец полосками и положить в томатное пюре.

Добавить соль, сахар и масло. Острый перец нарезать полосками и добавить в кастрюлю. Перемешать и поставить на огонь. Варить лечо 50 минут.

Чеснок измельчить и добавить в конце приготовления вместе с уксусом. Проварить 15 минут.

В кипящую воду опустить крышки, на кастрюлю установить решетку или специальное приспособление для стерилизации банок. Сверху поставить банки горлышком вниз. Стерилизовать паром 15 минут, до появления внутри банок крупных капель воды.

Простерилизованные банки поставить на полотенце дном вверх, рядом выложить крышки, дать немного обсохнуть.

Горячее лечо сразу же разложить по банкам. Герметично закатать банки стерильными крышками. Поставить банки с острым лечо крышками вниз и укутать одеялом на сутки.

Летом трудно сохранить мясо свежим, особенно с перебоями электричества или на природе. Там нет холодильника, поэтому надо пользоваться различными хитростями. Мясо помыть и залить молоком, чтобы полностью покрыло. Так продукт останется свежим 2 дня.