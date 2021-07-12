Кисель родом из детства: как приготовить ягодный десерт

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Кисель - ягодный напиток, который не нуждается в особом представлении, ведь большинству из нас его вкус знаком с детства. Но несмотря на его популярность, получается вкусным не у всех. Кондитер Елизавета Глинская рассказала, как приготовить так, чтобы напиток получился без комочков и имел правильную консистенцию.

Ингредиенты:

вода - 1 л,

вишня - 100 г,

малина - 100 г,

клубника - 100 г,

черная смородина - 100 г,

кукурузный крахмал - 50 г

сахар - 50 г

Приготовление:

Измельчить все ягоды в блендере до однородности. Всыпать сахар и влить воду. Довести до кипения и готовить в течение 2-3 минут, процедить. Смешать крахмал с водой, чтобы не было комочков. Соединить крахмал с ягодной массой и довести до кипения, постоянно помешивая. Готовый кисель разлить по стаканам и подать охлажденным.

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В жару смузи охлаждают и утоляют голод. Это густые напитки из свежих овощей и фруктов, которые полезнее фреши. Главное условие - наличие блендера для измельчения продуктов. В качестве основы смузи могут выступать кефир, йогурт, молоко и соки. Дополнением станут мороженое, шоколад, семечки, орехи, сиропы, мед.