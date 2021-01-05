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вторник, 05 января 2021 14:06

Как приготовить традиционную кутью на Сочельник

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Кутья - главное блюдо рождественского стола. Традиционно готовится из пшеничной каши, меда, мака и орехов. Однако имеет множество вариаций, ведь в каждом регионе страны готовится по своему.

Автор: Depositphotos
  Кутью также готовят из риса, гречки и других круп.
Кутью также готовят из риса, гречки и других круп.
Ингредиенты:

пшеница - 1 ст.

сухофрукты (яблоки, абрикосы, груши, сливы) - 150 г

изюм - 100 г

мак - 100 г

орехи грецкие - 100 г

мед - 3 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

Приготовление:

Пшеницу промыть и замочить на ночь. Слить воду. Приготовить узвар и настоять в течение нескольких часов. Промыть мак, залить его кипятком и оставить на полчаса. Слить воду и перетереть в ступке вместе с сахаром. Изюм промыть и залить на 10-15 минут кипятком. Орехи высушить в духовке или на сухой сковороде, затем очистить от шелухи, измельчить. Готовую пшеницу выложить в миску, добавить к ней мак, узвар, изюм, орехи и мед. Перемешать все ингредиенты и подать кутью к столу.

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Во время зимних праздников хочется побаловать себя и близких чем-то вкусненьким. Апельсиновое печенье - идеальный вариант. Выпечка получается нежная в то же время сочная.

unian.ua
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