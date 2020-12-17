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пятница, 18 декабря 2020 02:29

Раскрыли рецепт праздничного печенья с цитрусовыми

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Во время зимних праздников хочется побаловать себя и близких чем-то вкусненьким, апельсиновое печенье - идеальный вариант. Выпечка получается нежная в то же время сочная. Об этом рассказывает Елена Зуб, кулинар из Кременчуга.

Автор: предоставлено Еленой Зуб
  Ароматная выпечка станет украшением любого праздничного стола.
Ароматная выпечка станет украшением любого праздничного стола.

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"Помнится, в детстве, в это время, привозили в овощные магазины и на рынки грузинские мандарины, кому повезло, тот это чудо мог увидеть на веточках с листьями. Это потом наступил период "цивилизации" и мы начали выбирать мандарины и апельсины из огромного многообразия", - говорит женщина.

Ингредиенты:

масло - 150 г

сахар - 100 г

яйцо - 2 шт.

мука - 300 г

апельсиновый сок - 1 ст. л.

кокосовая стружка - 100 г

апельсин - 2-3 шт.

Приготовление:

Взбить венчиком сливочное масло и сахар до полного растворения. Добавить яйцо, сок апельсина и цедру - смешать. Соединить муку, кокосовую стружку и всыпать в яичную смесь. Замесить тесто и поставить в холодильник на 20 минут. Апельсины нарезать тонкими ломтиками. На застеленный пергаментом противень разложить сформированные из теста шарики. Прижать изделие рукой и смазать яйцом. Присыпать сахаром, выложить кусочки апельсина и слегка вдавить их в печенье. Дополнительно присыпать сахаром и разрезать пополам. Выпекать полчаса при температуре 180 градусов.

Новогодние кексы украсят любое застолье. К тому же их украшение добавит удовольствия вдвойне, если в семье есть дети. Пухлые, нежные, ароматные кексы можно испечь с изюмом, орехами, повидлом и цукатами. Сверху выпечку присыпают сахарной пудрой.

Автор: Влада Москвитис
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