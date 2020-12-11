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суббота, 12 декабря 2020 02:28

Новогодние кексы: 15 идей сказочного украшения праздничной выпечки
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Фото: idei-dekoru.com

Новогодние кексы украсят любое застолье. Добавляют уюта и наслаждения от праздников. Их украшения добавит удовольствия, я если в семье есть дети.

Пухлые, нежные, ароматные кексы можно испечь с изюмом, орехами, повидлом и цукатами. Сверху выпечку присыпают сахарной пудрой.

Кексы на кефире

Ингредиенты:

Мука - 230 г

сахар - 150 г

кефир - 130 мл

сливочное масло - 100 г

яйца - 2 шт.

разрыхлитель - 10 г

ванильный сахар - 1 ч. л.

Приготовление:

Яйца растереть с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавить растопленное масло, кефир, изюм и цедру лимона. Все хорошо перемешать.

В отдельной посуде смешать муку с разрыхлителем и просеять в яично-кефирно-масляную смесь. Хорошо перемешать.

Разложить его по формам (заполняя примерно на 3/4 объема). Силиконовые формы можно ничем не смазывать, алюминиевые же обязательно следует смазать маслом, а лучше вставить дополнительно бумажные формочки.

Выпекать при температуре 180 ° С до красивого румяного цвета, в среднем 30-35 минут. Проверять готовность с помощью деревянной шпажки или спички.

Творожные кексы

Ингредиенты:

Мука - 200 г

разрыхлитель для теста - 5 г

соль - 0,5 ч. л.

сахар-песок - 80 г

сыр - 150 г

молоко - 150 мл

яйца - 2 шт.

масло - 60 мл

вишня - 150 г

Приготовление:

В миске смешать просеянную муку, разрыхлитель, соль и сахар.

В творог добавить в него молоко, яйца и масло. Смешать жидкую и сухую часть.

Добавить в готовое тесто вишню и разложить его по формочкам. Силиконовые формы нельзя не смазывать. Выпекать в разогретой до 200 ° С духовке около 30 минут.

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Шоколадные кексы

Ингредиенты:

мука - 100 г

масло сливочное - 180 г

шоколад - 100 г

сахар - 200 г

яйца - 4 шт.

какао - 40 г

разрыхлитель - 1 ч. л.

Приготовление:

Сливочное масло растопить с шоколадом на водяной бане и взбить миксером. Добавить сахар и снова хорошо взбить.

Добавить яйца и после каждого взбить массу в течение минуты. В отдельную емкость просеять муку, какао и разрыхлитель.

Объединить сухие и жидкие ингредиенты и перемешать тесто до однородности.

Разложить тесто по формочкам (количество теста рассчитана где-то на 12-14 небольших кексов). Выпекать кексы в разогретой до 180 ° С 20 минут.

По случаю 30-летия фильма "Один дома" компания Disney создала праздничный торт имении Маккалистер. Его изготовила кондитерка Мишель Вибол, которая стала известной благодаря своим тортам в виде Джона Сноу с "Игры престолов".

"Я ухватилась за этот шанс, потому что это один из моих любимых рождественских фильмов - в нашем доме Рождество не Рождество, пока мы не увидим его дважды. Это был замечательный опыт, мне было очень весело, когда я создавала фигурки Кевина, Марва и Гарри", - отметила кондитерка.

unian.ua
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