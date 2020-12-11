Новогодние кексы: 15 идей сказочного украшения праздничной выпечки

Новогодние кексы украсят любое застолье. Добавляют уюта и наслаждения от праздников. Их украшения добавит удовольствия, я если в семье есть дети.
Пухлые, нежные, ароматные кексы можно испечь с изюмом, орехами, повидлом и цукатами. Сверху выпечку присыпают сахарной пудрой.
Кексы на кефире
Ингредиенты:
Мука - 230 г
сахар - 150 г
кефир - 130 мл
сливочное масло - 100 г
яйца - 2 шт.
разрыхлитель - 10 г
ванильный сахар - 1 ч. л.
Приготовление:
Яйца растереть с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавить растопленное масло, кефир, изюм и цедру лимона. Все хорошо перемешать.
В отдельной посуде смешать муку с разрыхлителем и просеять в яично-кефирно-масляную смесь. Хорошо перемешать.
Разложить его по формам (заполняя примерно на 3/4 объема). Силиконовые формы можно ничем не смазывать, алюминиевые же обязательно следует смазать маслом, а лучше вставить дополнительно бумажные формочки.
Выпекать при температуре 180 ° С до красивого румяного цвета, в среднем 30-35 минут. Проверять готовность с помощью деревянной шпажки или спички.
Творожные кексы
Ингредиенты:
Мука - 200 г
разрыхлитель для теста - 5 г
соль - 0,5 ч. л.
сахар-песок - 80 г
сыр - 150 г
молоко - 150 мл
яйца - 2 шт.
масло - 60 мл
вишня - 150 г
Приготовление:
В миске смешать просеянную муку, разрыхлитель, соль и сахар.
В творог добавить в него молоко, яйца и масло. Смешать жидкую и сухую часть.
Добавить в готовое тесто вишню и разложить его по формочкам. Силиконовые формы нельзя не смазывать. Выпекать в разогретой до 200 ° С духовке около 30 минут.
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Шоколадные кексы
Ингредиенты:
мука - 100 г
масло сливочное - 180 г
шоколад - 100 г
сахар - 200 г
яйца - 4 шт.
какао - 40 г
разрыхлитель - 1 ч. л.
Приготовление:
Сливочное масло растопить с шоколадом на водяной бане и взбить миксером. Добавить сахар и снова хорошо взбить.
Добавить яйца и после каждого взбить массу в течение минуты. В отдельную емкость просеять муку, какао и разрыхлитель.
Объединить сухие и жидкие ингредиенты и перемешать тесто до однородности.
Разложить тесто по формочкам (количество теста рассчитана где-то на 12-14 небольших кексов). Выпекать кексы в разогретой до 180 ° С 20 минут.
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