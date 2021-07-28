Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка

Клопотенко раскрыл рецепт аппетитной выпечки. Фото: Евгений Клопотенко / facebook

Шеф-повар и кулинарный блогер Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить ароматный хлеб. Классический рецепт усовершенствовал оригинальной начинкой из запеченной свеклы и бекона.

"Меня часто спрашивают, как испечь пшеничный хлеб. Скажу, что вариантов достаточно много, сейчас расскажу об одном из них. Ибо что может быть лучше куска свежеиспеченного хлеба с тарелкой ароматного борща. Пожалуй, ничего. Вы удивитесь, как бекон и запеченная свекла могут улучшить вкус и аромат хлеба. Поверьте, этот быстрый рецепт хлеба - нечто невероятное", - сказал Клопотенко.

Ингредиенты:

пшеничная мука - 500 г,

мода - 300 мл,

дрожжи - 10 г,

сахар - 1 ч. л.,

соль - 1 ч. л.,

свекла - 150 г,

бекон - 100 г,

масло - для смазывания рук и миски.

Приготовление:

Свеклу тщательно вымыть и обернуть фольгой. Запечь в духовке при 180 градусах 1-1,5 часа. Охладить очистить и нарезать мелким кубиком. Измельчить бекон кубиком и обжарить на сковороде без масла до золотистой корочки, примерно 5 минут. Муку объединить с солью, дрожжами и сахаром. Влить воду и замесить эластичное тесто. Вмешать свеклу и бекон. Сформировать из теста шар и переложить в миску, предварительно смазанную маслом. Оставить в теплом месте под полотенцем на час, чтобы тесто подошло и увеличилось в объеме в два-три раза. Обмять тесто и сформировать хлеб в виде шарика. Положить осторожно на противень с пергаментом и немного присыпать мукой. Оставить на 30 минут. Выпекать при 200 градусах в течение 5 минут, затем уменьшить температуру до 180 градусов и печь еще 30 минут. После того, как выпечка остынет, хранить в прохладном месте или холодильнике, завернутым в бумажный пакет. Срок годности не более 2 суток.

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