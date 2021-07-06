Дрожжевой рулет с вишнями: Клопотенко поделился рецептом выпечки

Время запекания 40-45 минут. Фото: klopotenko.com

Рулет с вишнями - десерт, который пахнет бабушкиными руками и детством. Хоть и на первый взгляд кажется, что приготовить такой же просто, на самом деле, есть определенные хитрости, которые надо знать. Особенно, когда приходится работать с дрожжевым тестом.

Кулинарный эксперт и блоггер Евгений Клопотенко в youtube поделился рецептом ароматного вишневого пирога и рассказал, как приготовить так, чтобы блюдо получилось сочным и нежным одновременно.

Ингредиенты:

Для теста:

мука - 500 г,

молоко - 250 мл,

сахар - 75 г,

яйцо - 1 шт.,

живые дрожжи - 25 г,

масло - 80 г,

соль - 1/2 ч. л.

Для начинки:

вишни - 500 г

крахмал - 2 ст. л.

Приготовление:

Для теста размешать в молоке комнатной температуры дрожжи и оставить на несколько минут, чтобы активировались. Для начинки удалить из вишни косточки. Если отсутствуют свежие ягоды, можно использовать замороженные. В миску с вишнями всыпать крахмал, он впитает в себя лишнюю жидкость. Отдельно смешать муку, сахар, соль и масло. Вбить яйцо и влить дрожжевую смесь на другую сторону миски, где нет сахара. Тщательно размешать тесто ложкой. Когда оно станет более упругим, перемешать руками до однородности. Оставить тесто в миске на 50 минут в теплом месте, где нет сквозняков. Когда поднимется, посыпать поверхность мукой и еще раз перемешать и немного отбить об стол или доску. Раскатать тесто в широкий тонкий прямоугольный пласт. Застелить противень пергаментом и перевести на него раскатанное тесто. Распределить вишни по всей площади теста и закрутить в рулет. Лишнее тесто по краям отрезать ножницами и завернуть края. Выложить рулет швом вниз. Оставить сформированный рулет еще на 20 минут, чтобы он постоял. Смазать рулет желтком и поставьте на 40-45 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Разрезать на порции, когда немного остынет.

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Кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко раскрыл рецепт приготовления вареников с вишнями. Чтобы плоды не пустила сок - добавляет манку. Благодаря этому вареники удобно лепить. На вкус крупа не влияет. Блюдо остается сочным и аппетитным.