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вторник, 29 июня 2021 02:28

Сочные вареники с вишнями: как приготовить тесто на кефире

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Сочные вареники с вишнями: как приготовить тесто на кефире
"Тесто для вареников сделаем с кефиром, оно будет очень нежным и эластичным" - сказаи Клопотенко. Евгений Клопотенко / facebook

Кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко раскрыл рецепт приготовления вареников с вишнями. Чтобы плоды не пустила сок - добавляет манку. Благодаря этому вареники удобно лепить. На вкус крупа не влияет. Блюдо остается сочным и аппетитным.

Для теста:

мука - 450 г муки

кефир - 250 мл

куриное яйцо - 1шт.

сода - ½ ч. л.

сахар - ½ ч. л.

соль - ½ ч. л.

Для начинки:

вишни без косточек - 400 г

сахар - 2-3 ст. л.

манка - 1 ст. л.

мускатный орех - щепотка

корица - ½ ч. л.

сливочное масло - 20 г

манная крупа - 1 ст. л.

корица - 1 ч. л.

сметана - по вкусу

Приготовление:

Соединить муку, кефир, соль, соду, сахар, яйцо и замесить тесто. Должно получиться эластичным, не липнуть к рукам и не разваливаться в процессе приготовления. Раскатать тесто толщиной 2-3 миллиметра на доске или рабочей поверхности, присыпанной мукой. С помощью стакана вырезать в тесте кружочки. В очищенную вишню добавить манную крупу. Манка впитает в себя лишний вишневый сок, при этом вареники останутся сочными, но сок не будет вытекать, когда будете раскусывать вареник. Всыпать сахар, щепотку мускатного ореха и корицу. Выложить немного начинки на один край кружочка и осторожно прижать другой стороной. Хорошо защепить края теста, чтобы начинка в процессе варки не вытекла из вареника. Сформировать вареники со всех кружочков теста. Варить в кипящей воде с щепоткой соли на медленном огне примерно 3-4 минуты после того, как они всплывут. Затем выложить горячие вареники в миску, добавить сливочноке масло, немного присыпать сахаром или сахарной пудрой.

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