Крафин - модная замена пояса, сочетающий в себе круассаны и маффины.
В основе выпечки - дрожжевое тесто, смазанное размягченным сливочным маслом. Там очень много сухофруктов, орехов и цедры цитрусовых.
Ингредиенты:
Для опары:
сухие дрожжи - 7 г
молоко - 170 г
сахар - 20 г
мука - 140 г
Для теста:
яйца - 2 шт.
сахар - 100 г
сливочное масло - 65 г
мука - 250 г
молотый кардамон - 0,5 ч. л.
молотый куркума - на кончике ножа
Начинка:
изюм - 150-170 г
цедра 1 лимона
ром или коньяк
цукаты - 150-170 г
молотый миндаль - 50-70 г
сливочное масло - 75 г
сливочное масло - 10 г
яйцо - 1 шт.
молоко - 20 мл
сахарная пудра
Приготовление:
Смешать дрожжи, сахар и теплое молоко. Просеять муку через сито и добавить в дрожжи с молоком. Перемешать, накрыть пищевой пленкой или влажным полотенцем. Поставить в теплое темное место на 1:00. Опара должна увеличиться в размере.
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В отдельной миске смешать сахар, соль и яйца. На этом этапе лучше использовать миксер. Масса должна получиться пышной и светлой. Добавить к смеси куркуму и кардамон и снова перемешать.
Добавить сахарную яичную смесь к опаре и осторожно перемешать ложкой. Просеять муку и частями добавлять в тесто, перемешивая. Когда тесто станет плотным, вымесить его руками.
Нужно вмешать мягкое сливочное масло в тесто. Должна получиться нежная текстура теста, которое не липнет к рукам. Собрать тесто в шар и положить в миску. Накрыть полотенцем и поставить в темное теплое место на 1,5 часа.
Залить изюм кипятком, сцедить. Добавить цедру и залить апельсиновым соком. Когда тесто подойдет, разделить на 2 части. Раскатать одну в тонкий пласт, но следить, чтобы тесто при этом не рвалось. Его помазать сливочным маслом. Посыпать молотым миндалем, выложить сухофрукты и свернуть тесто в трубочку.
Для формирования крафинив разрезать трубочку пополам, но один земля не прирезать до конца.
Сформировать шарик, закручивая разрезанное тесто. Положить в форму. Выпекать крафины в разогретой до 200 градусов духовке 35-50 мин., В зависимости от размера формы. Готовность проверять деревянной шпажкой.
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