 
Ексклюзивы
1/5
Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом
Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом
Просмотров: 144
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 396
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 675
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 441
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 243
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 396
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 405
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 585
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 810
Фото
Все фото
9
9
10
7
2
Парящая еда: поазали необычные фото
Парящая еда: поазали необычные фото
Выделиться из толпы: яркие идеи подачи летних ягод
Выделиться из толпы: яркие идеи подачи летних ягод
Аппетитные клубничные десерты: как быстро сделать впечатляющий тарт
Аппетитные клубничные десерты: как быстро сделать впечатляющий тарт
Ароматное вино из сирени: пошаговый рецепт
Ароматное вино из сирени: пошаговый рецепт
Как готовить и с чем есть яйца: советы диетолога
Как готовить и с чем есть яйца: советы диетолога
Видео
Все видео
Грибной суп готовят со сметаной и маслом - рецепт от звездного шеф-повара
Грибной суп готовят со сметаной и маслом - рецепт от звездного шеф-повара
Сырники готовят без яиц и муки: звездный рецепт
Сырники готовят без яиц и муки: звездный рецепт
Клопотенко рассказал, как приготовить десерт из молодого картофеля
Клопотенко рассказал, как приготовить десерт из молодого картофеля
Секреты бургера: сочные котлеты от екперта Татьяны Литвиновой
Секреты бургера: сочные котлеты от екперта Татьяны Литвиновой
Кондитерка поделилась рецептом домашнего наполеона
Кондитерка поделилась рецептом домашнего наполеона
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 396
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 837
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 558
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 477
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 12:00

Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом

  Комментировать

Грузинская кухня вобрала в себя лучшие традиции Закавказья, Азии, а также Причерноморья. В своих рецептах и ​​философии приготовления блюд опирается на контраст пряного и острого. Местные хозяйки делают акцент на мясо и овощи, приправленные не малым количеством специй.

Огромное значение в грузинской кухне имеют и пряные травы. Их употребляют в течение всего года, особенно кинзу, эстрагон, базилик, чабер, порей, зеленый лук и мяту.

Автор: pexels-cottonbrо
  Блюда грузинской кухни вкусные и сытные, а порции огромные.
Блюда грузинской кухни вкусные и сытные, а порции огромные.

Гастрономической достопримечательностью Грузии несомненно является хачапури. В каждом регионе существует множество разновидностей блюда, однако наиболее вкусным многие признают хачапури по-аджарски. Делают в виде лодочки из теста. Внутрь кладут сыр, сверху убивают яйцо. Едят такой хачапури только руками, отламывая кусочек румяного теста и макая в расплавленный сыр.

Хачапури по-аджарски

Автор: zira.uz
  Главные ингредиенты хачапури - это сыр, яйцо и хлеб.
Главные ингредиенты хачапури - это сыр, яйцо и хлеб.

Ингредиенты:

молоко - 100 мл.

вода - 100 мл.

сухие дрожжи - 5 г.

сахар - 1 ч. л.

соль - 1/2 ч. л.

пшеничная мука - 300 г.

масло - 30 мл.

сыр сулугуни - 150 г.

сыр адыгейский - 150 г.

яйца - 3 шт.

масло - 50 г.

Приготовление:

Смешать молоко, воду, сахар и дрожжи. Всыпать две столовые ложки просеянной муки и венчиком перемешать. Оставьте на 10-15 минут. Добавить соль, муку. Переложить тесто на столешницу, присыпать мукой и руками перемешать в течение 5-ти минут. Отложить кусок теста в сухую миску, накрыть и дать настояться в сухом, темном помещении 40 минут. Добавить подсолнечное масло и хорошо вымесить. Муку при этом добавлять не нужно, даже если оно вышло немного липким. Разделить тесто на две равные части, и скатать шарики. После оставьте на 10 минут. Сулугуни и адыгейский сыр натереть на крупной терке. Посыпать солью, пряностями. Смазать столешницу мукой и руками сформировать лепешку из теста, толщиной примерно 5 миллиметров. По краям выложить немного начинки и свернуть хачапури в виде лодочки. В центр всыпать сыр. Выпекать при 220 градусах 20 минут. Достать и выложить яйцо с кусочком сливочного масла. Выпекать еще 5-7 минут. Готовое блюдо подавать горячим.

Пхали

Автор: cottonbro from Pexels
  Любой основной ингредиент этого блюда можно заменить другим: например, шпинат или фасоль - щавелем, спаржей и тому подобное.
Любой основной ингредиент этого блюда можно заменить другим: например, шпинат или фасоль - щавелем, спаржей и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Французская кухня поражает: три летние блюда, которые под силу каждому

Ингредиенты:

шпинат - 2 кг

зеленая стручковая фасоль - 1 кг

укроп, базилик, кинза - по 1 пучку

репчатый лук - 2 шт.

чеснок - 3-4 зубца

уцхо-сунели - 2 ч. л.

шафран - 2 ч. л.

винный белый уксус - 3-4 ч. л.

грецкие орехи - 400 г

соль - по вкусу

гранат - 1 шт.

Приготовление:

Сварить фасоль. Она должна стать мягкой, но не развариться в кашу. В среднем свежая фасоль варится примерно 45 минут, замороженная - 20-25 минут. Шпинат опустить в кипящую воду на три-пять минут и сразу же вынуть. После того как ингредиенты сварятся, выложить в дуршлаг, сцедить воду и остудить. Хорошо отжать. Масса должна стать достаточно сухой, иначе пхали будет водянистым. Пропустить грецкие орехи через мясорубку или измельчить в блендере. Мелко нарезать лук и пассеровать в сковороде. Добавить чеснок. В измельченные орехи добавить лук, соль, уксус, шафран и перемешать. Отжатую массу выложить в миску: шпинат, отдельно фасоль. Добавить в них смешанную заправку орехов. Добавить зелень, немного стручкового перца, зерна граната и еще раз перемешать. Готовые пхали выложить на блюдо. Сверху украсить зернами граната и подавайте на стол.

Чурчхела

Автор: pexels-julia-volk
  Также чурчхелу готовят из виноградного и гранатового сока.
Также чурчхелу готовят из виноградного и гранатового сока.

Ингредиенты:

мука пшеничная - 7 ст. л.

вода - 1 стакан

сахар - 3 ст. л.

грецкие орехи - 2 стакана

яблочный сок - 2 стакана

Приготовление:

Орехи нарезать крупными кусками. Нанизать на нитку. Развести муку с водой, чтобы не было комочков. Влить сок в кастрюлю, добавить сахар по вкусу. Как только сок закипел, уменьшить огонь и тонкой струйкой влить воду с мукой. При этом интенсивно перемешивать круговыми движениями, чтобы не было комочков. Масса сразу начнет густеть. Не прекращая перемешивать, варить на маленьком огне 5 минут. Выключить огонь, взять нить с орехами и опустить в кастрюлю с готовой смесью. Лопаткой покрыть со всех сторон. Осторожно вытащить. Подвесить чурчхелу, дать соку немного стечь и остыть. Обмакнуть десерт в сок еще раз, чтобы слой был толще и вкуснее. Чурчхела должна сушиться 3-5 дней при комнатной температуре.

Когда мы слышим о гастрономической Испании, первое, что приходит в голову, это паэлья и гаспачо. Несомненно, эти блюда - национальная гордость страны, но не единственная. Стоит лишь вспомнить о чуррос, тапас с моцареллой или ольи подриде и сразу же текут слюнки. В целом национальные блюда испанской кухни отличаются богатым набором ингредиентов, но при этом они просты. Основные компоненты, которые используются веками - чеснок, лук, специи, много зелени и оливковое масло.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 10469
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7686
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 4509
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4428
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4023
Кухня
Легко и вкусно: звездный шеф выложил рецепт пирогов с McDonald's
Легко и вкусно: звездный шеф выложил рецепт пирогов с McDonald's
 Просмотров: 117
Создали целебный сыр
Создали целебный сыр
 Просмотров: 225
Удивительный вкус покорит каждого: три рецепта алкогольного мороженого
Удивительный вкус покорит каждого: три рецепта алкогольного мороженого
 Просмотров: 63
Три варианта аппетитного завтрака: что приготовить из творога
Три варианта аппетитного завтрака: что приготовить из творога
 Просмотров: 270
Человек на 85 процентов зависит от того, что ест
Человек на 85 процентов зависит от того, что ест
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2774
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть