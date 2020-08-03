Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов

Фото: idei-dekoru.com

Сейчас в тренде съедобные букеты. Их составляют из фруктов и ягод. Они выглядят ярче шоколадные из конфет и вкуснее, чем цветочные.

Фруктовый букет - компромисс между красивым и полезным.

Продукты в композиции составляют крепко, чтобы не распалась пути к адресату.

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Такой подарок можно смело дарить не только женщинам, но и мужчинам независимо от возраста.

Необходимо приобрести:

бананы, мандарины, персики, лимоны, абрикосы, яблоки;

землянику, малину, клубнику;

большие декоративные листья;

железные шпажки;

элементы декора;

провод;

упаковочная бумага;

корзина;

атласную ленту.

Заполнить внутреннюю часть корзины упаковочной бумагой, боковые стороны которой нужно разрыхлить ножницами. По кругу выложить декоративные листья. Они визуально придадут букету объем.

Постепенно нанизать заранее нарезанные ягоды и фрукты. Шпажки необходимо равномерно вставлять в ингредиенты. На одной штуке можно размещать по 4-6 заготовок. Фрукты и ягоды должны чередоваться между собой, но при этом подходить по вкусу. Потребуется сделать много съедобных "цветков", чтобы они полностью смогли заполнить корзину.

Готовую композицию нужно украсить элементами декора и завязать бантик из атласной ленты на ручке.

Арбуз можно не только наслаждаться из кусков. Из него можно приготовить лимонад, шейк или щербет. Ягоду необходимо заморозить. Для этого нарезать его на куски, положить на лист пергаментной бумаги и положить в морозилку. После их замораживания можно переложить в герметичные пакеты и хранить 3 месяца. Затем сочный арбуз хорошо сочетать со льдом и молоком.