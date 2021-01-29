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пятница, 29 января 2021 16:32

Домашние трюфели получаются вкуснее, чем магазинные
7

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Дали легкий рецепт домашних трюфелей
Фото: andychef.ru
Дали легкий рецепт домашних трюфелей
Дали легкий рецепт домашних трюфелей
Дали легкий рецепт домашних трюфелей
Дали легкий рецепт домашних трюфелей

Трюфельные конфеты безумно популярны. Их можно сделать самому. Те хорошо хранятся, переживают любую поездку на край света и подходят в качестве презента важным людям.

Теперь есть больше свободы в структурах, ведь внутрь шоколадного корпуса можно залить жидкие начинки. Например, сварить карамельабо вишневый сироп.

Ингредиенты:

пюре вишни 150 г

молочный шоколад 150 г

карамельный шоколад 100 г

черный шоколад 80 г

сливочное масло 60 г

какао 50 г

Приготовление:

Смешать молочный и карамельный шоколад. Пюре вишни поставить в сотейник на плиту и довести до кипения. Вылить это на шоколад.

Добавить сливочное масло и взбить блендером. Это перелить в кондитерский мешок и охладить до 26-28 градусов.

Подготовить палетку капсул для трюфелей. Их наполнить готовым ганашом. Оставить в комнате на 6 часов.

Растопить черный шоколад. В нем обмакнуть конфеты и перевести в миску с какао.

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Перевести шарики в металлическое сито и круговыми движениями просеять лишнее какао.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сторонница здорового питания, но тоже любит сладкое. Ее любимый десерт шоколадно-финиковый пудинг. Его рецепт раскрыла шеф-повар Даррен МакГрэйди

andychef.ru
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