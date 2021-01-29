Домашние трюфели получаются вкуснее, чем магазинные

Трюфельные конфеты безумно популярны. Их можно сделать самому. Те хорошо хранятся, переживают любую поездку на край света и подходят в качестве презента важным людям.
Теперь есть больше свободы в структурах, ведь внутрь шоколадного корпуса можно залить жидкие начинки. Например, сварить карамельабо вишневый сироп.
Ингредиенты:
пюре вишни 150 г
молочный шоколад 150 г
карамельный шоколад 100 г
черный шоколад 80 г
сливочное масло 60 г
какао 50 г
Приготовление:
Смешать молочный и карамельный шоколад. Пюре вишни поставить в сотейник на плиту и довести до кипения. Вылить это на шоколад.
Добавить сливочное масло и взбить блендером. Это перелить в кондитерский мешок и охладить до 26-28 градусов.
Подготовить палетку капсул для трюфелей. Их наполнить готовым ганашом. Оставить в комнате на 6 часов.
Растопить черный шоколад. В нем обмакнуть конфеты и перевести в миску с какао.
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Перевести шарики в металлическое сито и круговыми движениями просеять лишнее какао.
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