Домашние трюфели получаются вкуснее, чем магазинные

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Трюфельные конфеты безумно популярны. Их можно сделать самому. Те хорошо хранятся, переживают любую поездку на край света и подходят в качестве презента важным людям.

Теперь есть больше свободы в структурах, ведь внутрь шоколадного корпуса можно залить жидкие начинки. Например, сварить карамельабо вишневый сироп.

Ингредиенты:

пюре вишни 150 г

молочный шоколад 150 г

карамельный шоколад 100 г

черный шоколад 80 г

сливочное масло 60 г

какао 50 г

Приготовление:

Смешать молочный и карамельный шоколад. Пюре вишни поставить в сотейник на плиту и довести до кипения. Вылить это на шоколад.

Добавить сливочное масло и взбить блендером. Это перелить в кондитерский мешок и охладить до 26-28 градусов.

Подготовить палетку капсул для трюфелей. Их наполнить готовым ганашом. Оставить в комнате на 6 часов.

Растопить черный шоколад. В нем обмакнуть конфеты и перевести в миску с какао.

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Перевести шарики в металлическое сито и круговыми движениями просеять лишнее какао.

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