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воскресенье, 26 сентября 2021 02:28

Что подать перед основным блюдом: простые и сытные закуски из лаваша

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Что подать перед основным блюдом: простые и сытные закуски из лаваша
Для приготовления закусок необходим тонкий лаваш. Фото: depositphotos.com

Закуски из лаваша - сытные, простые и одновременно вкусные. Готовятся быстро к тому же не требуют особых кулинарных навыков. В лаваш заворачивают все: овощи, сыр, зелень, мясо или рыбу. Рулетики жарят, запекают на гриле или подают холодными.

Лаваш с мясным фаршем и помидорами

Ингредиенты:

лаваш тонкий - 3 листа;

фарш - 350 г

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

помидоры - 3 шт.;

Желтый сыр - 50 г

листья салата - по вкусу;

чеснок - 2 зубца;

майонез - по вкусу;

лимонный сок, перец, соль - по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на сковороде до золотистого цвета. Добавить фарш и специи. готовить 25 минут, регулярно помешивая. Помидоры нарезать кружочками, листья салата - крупно. Чеснок мелко порубить и смешать с майонезом и лимонным соком. Развернуть лист лаваша, смазать его майонезом с чесноком и посыпать порубленными листьями салата. Сверху разложить фарш с овощами. Второй лист смазать майонезом с чесноком с двух сторон и положить на первый. На этом листе разложить салат и помидоры, немного полить майонезом. Накрыть третьим листом и посыпать тертым сыром. Аккуратно свернуть лаваш в рулет и положить в холодильник на полчаса. Перед подачей нарезать на порционные куски.

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Лаваш с сыром и зеленью

Приготовление:

лаваш - 1 лист;

сыр фета - 400 г

сметана - 3 ст. л

чеснок - 2 зубца;

зелень и специи - по вкусу.

Приготовление:

Выдавить чеснок, измельчить зелень. Фету размять в миске вилкой. Добавить сметану и перемешать до однородности. Добавить зелень и чеснок. Выложить творожную массу с зеленью на лаваш и завернуть рулетом. Порезать на порционные куски и подать к столу.

Закуска из лаваша с крабовыми палочками

Ингредиенты:

лаваш - 1 лист;

яйца куриные - 3 шт.;

консервированная кукуруза - 3 ст. л.;

крабовые палочки - 200 г

плавленый сырок - 2 шт.;

майонез - по вкусу;

чеснок - 1 зубец.

Приготовление:

Отваренные яйца и очищенный сыр натереть на крупной терке. Крабовые палочки нарезать кружочками. Смешать с майонезом выжатый чеснок. Слить воду из кукурузы. Лист лаваша разложить и смазать чесночным майонезом, оставив свободными два сантиметра по краям. На лаваш выложить крабовые палочки. Посыпать натертым плавленым сыром и яйцами. Посолить по вкусу. Добавить кукурузу. Завернуть лаваш в рулет и поставить настаиваться в холодильник. Нарезать ломтиками.

Блюда из фарша - "палочка-выручалочка" для любой хозяйки. Они сытные, вкусные и не требуют много времени на приготовление. Сейчас существует тысячи рецептов из этого продукта, самые популярные: буррито, ленивые пельмени и котлеты.

unian.ua
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