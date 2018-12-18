Блюда к новогоднему столу: рецепты дешевых и вкусных салатов

Оливье классический с колбасой

Продукты:

Вареная колбаса 400 г

Яйца 5 шт.

Зеленый горошек 1 баночка

Морковь 200 г

Картофель 500 г

Соленые огурцы 350 г

Майонез 100 г

Соль по вкусу

Зелень по вкусу

Рецепт приготовления:

Отварите яйца, а в отдельной кастрюле - морковь и картофель. Остудите. В это время нарежьте колбасу кубиками. Также нарежьте соленые огурцы.

Так же порежьте остывшие яйца, морковь, картофель. Старайтесь, чтобы кубики были примерно одинакового размера. Смешайте все ингредиенты, добавьте зеленый горошек. Оставьте немного горошка для украшения.

Поставьте салат охлаждаться в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей на стол заправьте салат майонезом, добавьте соль. Украсьте салат свежей зеленью и зеленым горошком. Приятного аппетита и веселых праздников!

Салат с крабовыми палочками и рисом

Продукты:

Пропаренный рис 0,5 стакана

Крабовые палочки 250 г

Куриные яйца 4 шт.

Огурцы 2 шт.

Кукуруза 300 г

Сметана 2 ст.л.

Майонез 2 ст.л.

соль

Рецепт, как приготовить:

Пропаренный рис перебрать, залить кипятком из расчета 2 к 1 и сварить до готовности. Откинуть на дуршлаг, промыть и охладить. Яйца отварить, очистить, порезать и добавить к рису.

Свежие огурцы помыть, порезать, положить в миску к рису и яиц. Крабовые палочки порезать. Добавить к остальным подготовленных ингредиентов.

Банка консервированной кукурузой открыть, слить жидкость и положить в миску с порезанными продуктами для салата. В миску с салатом добавить сметану, майонез, соль по вкусу. Салат тщательно перемешать и можно подавать.

Салат "Подсолнух с чипсами"

Продукты:

Куриное филе 300 г

Твердый сыр 100 г

Грибы 100 г

Куриные яйца 3 шт.

Чипсы 60 г

Маслины 150 г

Майонез 150 г

Рецепт приготовления салата:

Выберите большую плоскую тарелку. Заключайте салат слоями, промазывая каждый майонезом. Сначала, отварное куриное мясо, мелко нарезанное на кусочки. Затем маринованные грибы. За ними натертые на мелкую терку яичные белки.

Четвертый слой - тертый сыр. Натертые на мелкую терку яичные желтки будут последним слоем. Чтобы салат имел красивый вид, по периметру тарелки выкладываем чипсы, а серединку оформляем с помощью маслин, разрезанных пополам.

Салат "Конфети без майонеза"

Продукты:

Сыр твердый 250 г

Перец сладкий 150 г

Кукуруза консервированная 150 г

Горошек зеленый консервированный 150 г

Оливки 150 г

Масло растительное или оливковое 3 ст. л.

Лимон 0,5 шт.

соль

перец

Рецепт, как приготовить:

Мелким кубиком нарезаем сладкий перец. Мелко нарезаем оливки. Кубиком нарезаем сыр. Смешиваем все ингредиенты салата, заправляем маслом и лимонным соком, перчим и солим по желанию.

Праздничный салат с сыром, сладким перцем, кукурузой, оливками и зеленым горошком готов. Подаем салат Конфетти на новогодний стол.

Салат "Рождественский"

Продукты:

Грибы маринованные 200 г

Капуста квашеная 200 г

Перец сладкий 2 шт.

Огурцы маринованные 2-3 шт.

Чеснок 2 зубчика

Сахар 1 ч.л.

Масло 3 ст.л.

соль

перец

зелень

Рецепт приготовления:

Мелко нарезаем шампиньоны. Очищаем и нарезаем соломкой перец, а огурцы - кубиками. Смешиваем их с грибами и перцем. Добавляем капусту. Пропускаем чеснок через пресс, перемешиваем.

Заправляем растительным маслом. Добавляем сахар, соль и черный перец. Хорошо перемешиваем. Украшаем зеленью.

Салат с куркой, сыром и апельсином

Продукты:

Куриная грудка 200 г

Апельсин 150 г

Сыр твердый 200 г

Лист салата 40 г

Лимон 0,5 шт.

Соль по вкусу

Масло по вкусу

Рецепт салата:

На тарелку сервировки рвем предварительно тщательно промытые и высушенные листья салата. Отвариваем куриную грудинку, охлаждаем ее и режем небольшими кубиками. На листья салата в произвольном порядке раскладываем кубики курицы.

Нарезаем сыр, кубиками примерно такого же размера, как и кусочки курицы, также выкладываем на тарелку с салатом. Таким же образом и апельсин: режем и выкладываем. Заправляем салат соком лимона. Солим. Добавляем растительное масло по вкусу.

Дешевые салаты на Новый год

Салат "Невеста"

Продукты:

1 большой вареную свеклу

2 сырых морковки

1-2 плавленого сыра

майонез

грецкие орехи

изюм

Как приготовить:

Свеклу отварить, натереть на крупной терке, добавить грецкие орехи. Сырую морковь натереть на мелкой терке и добавить изюм. Натереть плавленый сыр, добавить майонез, чеснок. И выкладывать салат Невеста слоями.

Сырая морковь + майонез + изюм, плавленый сыр + майонез + чеснок, вареная свекла + майонез + орехи (можно еще чернослив).

Салат из печени трески

Продукты:

банка печени

Пол стакана риса

2-3 куриных яйца

Свежий огурец

Половина средней луковицы

Майонез обычной жирности

Как приготовить:

Рис отвариваем и полностью остужаем, выкладываем первым слоем на тарелку. С печени слить жир, размять ее и выложить поверх риса. Репчатый лук нарезать мелкими кубиками, замариновать в уксусе и сахаре, и выложить как третий слой.

Следующими будут тертый яйца, а поверх них майонез. Теперь настала очередь тертого огурца. Если у вас останутся продукты после этого шага, то повторить все действия слои, но последним слоем желательно сделать яичный.

Салат "Игрушка"

Продукты:

Рыба красная соленая 100 г

Лук фиолетовый 1 шт.

Яблоко кислое 1/2 шт.

Яйца (вареные) 2 шт.

Картофель 2 шт.

Сыр твердый 50-100 г

Майонез по вкусу

Зерна граната для украшения

Рецепт приготовления:

Фиолетовую луковицу режем мелкими кубиками, много не надо (маленькая луковица). Красную рыбу режем небольшими кубиками. Смешиваем лук, рыбку и несколько столовых ложек майонеза. Хорошо перемешиваем и выкладываем на дно тарелки.

Сверху трем яблоко на крупной терке, распределяем ровным слоем. Следующий слой сыр, натертый на мелкой терке. А потом яичные желтки, натертые на крупной терке. Аккуратно смазываем желтки майонезом. Сильно не приминают, можно сделать сеточку из майонеза, будет даже лучше.

Следующим слоем натираем картофель на крупной терке. Добавляем майонез, распределяем ровным слоем. Измельчаем яичные белки на мелкой терке и покрываем салат сверху. Украшаем новогодний салат зернами граната. Оформляем ленту, как в настоящей елочной игрушки, и подаем праздничный салат к новогоднему столу.

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