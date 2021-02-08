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понедельник, 08 февраля 2021 18:19

Ароматный ужин: сырный тарт с карамелизированным начинкой

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Ароматный ужин: сырный тарт с карамелизированным начинкой
Сырный тарт пекут с карамельной начинкой. Фото: lady.tochka.net

Обычный ужин может стать французским, если для нее запечь тарт. Это открытый пирог с начинкой. Он хорошо согревает в холодную погоду. Сырный тарт с чесноком хорошо сочетается с бокалом белого сухого вина.

Ингредиенты:

200 г муки

100 г сливочного масла

1 яйцо

начинка:

3 головки чеснока

1 ст. л оливкового масла

2 ч. Л. бальзамического уксуса

1 стакан воды

4 ст. л. сахара

1 ч. л. розмарина

1 ч. л. чабреца

200 г твердого сыра

2 яйца

1 стакан сливок

Приготовление:

Смешать все ингредиенты для теста и замесить его. Раскатать в круг, выложить в форму, обрезать лишние края. Сверху положить пергамент и насыпать фасоль, чтобы тарт при выпечке держал форму. Печь 15 минут, снять бумагу с фасолью и достать 10 мин.

Зубца чеснока положить в кастрюлю с кипящей водой и бланшировать 3 мин. Воду слить, а чеснок просушить. Переложить в сотейник, залить маслом и 2 мин. жарить на сильном огне. Добавить воду и бальзамический уксус. Довести до кипения и варить 10 мин. на слабом огне.

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Добавить сахар, розмарин, тимьян, щепотку соли и варить пока большая часть соуса не испарится. Чеснок обладает покрыться карамельным сиропом. Снять с огня.

В форму с тестом выложить натертого сыра, сверху чеснок и оставшийся соус. Блендером смешать яйца, сливки, соль и черный перец. Залить тарт смесью.

Температуру в духовке снизить до 160 ° С. Выпекать тарт до готовности еще 45 мин. Пирог должен стать золотисто-коричневым. Вынуть пирог из духовки.

Полезные хитрости на кухне - это не только рецепт правильного теста или маринада для мяса. Важно и правильно тратить остатки продуктов, которые остаются после приготовления. Их можно использовать для приготовления чего-то другого.

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