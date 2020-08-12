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среда, 12 августа 2020 19:12

Аппетитная выдумка: яркие идеи подачи нарезки овощей на стол
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Овощную нарезку выкладывают веером на большой доске
Фото: idei-dekoru.com
Овощную нарезку выкладывают веером на большой доске
Овощную нарезку выкладывают веером на большой доске
Овощную нарезку выкладывают веером на большой доске
Овощную нарезку выкладывают веером на большой доске

Из закусок на праздничном столе обязательно должно быть овощная нарезка. Не все гости любят готовые салаты. Для любителей похрустеть овощами без заправки подойдет овощная тарелка.

Для нее продукты надо не только правильно подобрать и порезать, но и выложить.

В этой галерее собраны яркие варианты оформления овощных нарезок. Они просты в исполнении, но при этом имеют соблазнительный вид.

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Сейчас в тренде съедобные букеты. Их составляют из фруктов и ягод. Они выглядят ярче шоколадные из конфет и вкуснее, чем цветочные.

Фруктовый букет - компромисс между красивым и полезным.

idei-dekoru.com
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