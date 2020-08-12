Аппетитная выдумка: яркие идеи подачи нарезки овощей на стол

Фото: idei-dekoru.com

Из закусок на праздничном столе обязательно должно быть овощная нарезка. Не все гости любят готовые салаты. Для любителей похрустеть овощами без заправки подойдет овощная тарелка.

Для нее продукты надо не только правильно подобрать и порезать, но и выложить.

В этой галерее собраны яркие варианты оформления овощных нарезок. Они просты в исполнении, но при этом имеют соблазнительный вид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол

Сейчас в тренде съедобные букеты. Их составляют из фруктов и ягод. Они выглядят ярче шоколадные из конфет и вкуснее, чем цветочные. Фруктовый букет - компромисс между красивым и полезным.