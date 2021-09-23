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четверг, 23 сентября 2021 11:59

Американец изготовил первую жвачку

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Американец изготовил первую жвачку
Долгое время жвачки в магазинах были бесплатными. Так их и удалось популяризировать среди покупателей. Фото: Matheus Bertelli: Pexels

23 сентября 1848 года американец Джон Куртис изготовил первую жевательную резинку. Древнейшую датируют VII - II вв. до н. е. Представляла собой кусочки доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Но изобретателем жвачки считают Куртиса, ведь ему пришла идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы.

Позже он начал добавлять в изделия парафиновые ароматизаторы. Несмотря на это продажи были низкими из-за наличия в резинке примесей, которые трудно удалить из смолы.

На основе каучука жвачку начали изготавливать в 1869-м. Новую жизнь ей подарил Томас Адамс. Также он начал добавлять экстракт лакричника для улучшения вкуса. Это и популяризировало продукт.

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У жевательной резинки один рецепт. Состоит из 60% сахара или заменителя, 20% каучука, 19% кукурузного сиропа и 1% ароматизаторов.

Интересные факты:

- существует мнение, что жевательная резинка способствует похудению, притупляя чувство голода;

- жевательная резинка Orbit появилась во время Второй мировой войны. Ее стали выпускать специально для американских солдат. Жвачка входила в пайки военных. Считалось, что помогает расслабиться и снять стресс;

- наибольший пузырь из жвачки надула американка Сьюзен Монтгомери. Ее рекорд был зарегистрирован в 1994 году. Пузырь составлял 58,5 см в диаметре.

В Ивано-Франковске студентка Прикарпатского национального университета Марта Козел создала лечебную резинку от пародонтоза на основе меда. Это средство обладает антибактериальным эффектом.

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Дата
23
сентября

Американец изготовил первую жвачку

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