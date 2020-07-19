Ягодное чудо: блогера показала самый популярный торт этого лета

Лилия Цвет показала самый популярный ягодный десерт этого лета. Фото: Предоставлено Лилия Цвет

Летом ягодные десерты в приоритеты по приготовлению. Обычно, рецепты универсальны. То есть ягоды можно заменять на другие.

Таким же является торт "Рубиновое сердце", где сочную ягоду сочетают с мягким бисквитом. Клубнику можно заменить на другие фрукты.

Об этом Лилия Цвет, кулинарный блогер.

Ингредиенты:

5 яиц

350 г сахара

40 г клубничного киселя или крахмала

100 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

15 г желатина

600 мл сметаны

400 г сыра

1 ст. л. лимонного сока

100 г растопленного масла

100 г сладкой соломки

Приготовление:

Бисквит

Взбить белков в пену. Добавить 150 г сахара и взбить. Смешать с 5 желтками и киселем. Взбить миксером. Насыпать муку и разрыхлитель. Перемешать.

Дно формы застелить пергаментом, а стенки смазать маслом. Вылить тесто. Печь при температуре 180 градусов 30 мин. Вынуть бисквит и перевернуть вверх дном. Как пирог остынет, поверхность выровняется. Она будет легко украшать.

Завернуть бисквит пленкой и положить на ночь в холодильник. Утром разрезать на две части. Нижняя должно быть больше.

Крем

15 минут залить желатин холодной водой. Взбить сметану, 200 г сахара. Отдельно блендером взбить 200 г сыра. Добавить к взбитой сметаны. Перемешать миксером. Нагреть желатин и добавить к остальным. Быстро перемешать, так крем густеет.

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Сироп для пропитки коржей

Смешать 50 мл воды, 2 ч. л. сахара и 1 ст. л. лимонного сока.

Им помазать корж, прикрыть половиной крема и украсить ягодами. Поставить на 2 часа. в холодильник.

Далее смешать остальные сыра, сливочное масло, по 2 ст. л. сметаны и сахара. Сначала перемешать ложкой, а затем миксером, чтобы не расслоилась масса. Ею помазать стороны и верх десерта. По бокам плотно виставлиты соломкой, а верх торта украсить ягодами.

Если нет времени и желания заниматься консервацию, замечательная альтернатива - заморозка. Здесь все гораздо проще и быстрее. Главное придерживаться правильной последовательности. Тогда фрукты и овощи не потеряют своего вкуса и формы.