Яблочная выпечка: пирог пекут под рыхлой подушкой

Из яблок можно печь не только штрудели и пирожки. Если совместить эти фрукты со взбитыми белками - получится кондитерский шедевр, который может сделать каждый.

Руслана Грабивчук пирог печет с карамелизированных яблок

Этот рецепт рассказала Руслана Грабивчук из села Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области.

"Мой яблочный пирог - дальний родственник шарлотки. Но на вкус пухлыми благодаря шубе из взбитых белков. Пирог становится подрумяненный и хрустящий, когда белки подсыхают в духовке", - уточняет Руслана Грабивчук.

Ингредиенты:

250 г маргарина

170 г сахара

4 яйца

4 ст. л. сметаны

1 ч. л. соды

500 г муки

1 кг яблок

1 ч. л. коньяка

1 ч. л. корицы

Приготовление:

1. Растереть маргарин, сахар и желтки. Белки поставить в холодильник.

2. В тесто добавить сметану и гашеную уксусом соду. Добавить муку и замесить тесто. Оторвать горсть его и положить в морозильную камеру на полчаса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей

3. Очистить яблоки, вынуть сердцевину, нарезать кубиками. В кастрюле смешать 5 ст. л. сахара и 4 ст. л. воды. Поставить на огонь, чтобы растворился сахар. В сиропе варить яблоки 15 мин. Вода и яблочный сок должны немного испариться.

Для аромата налить коньяка. Выключить огонь и оставить яблоки, чтобы немного остыли.

4. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить тесто, а на него - яблочную начинку. Посыпать корицей и выложить взбитые белки на яблоки. Натереть тесто из морозилки на крупной терке.

5. В разогретой духовке печь 40 мин. при 180 градусах. Пирог охладить, а потом уже резать.

Руслана Грабивчук пирог печет с карамелизированных яблок

Рождественские кексы - обязательна выпечка для семейных посиделок на праздники. Английские хозяйки начинают готовить рождественскую выпечку еще задолго до праздника. Некоторые ингредиенты, такие как: курага, чернослив, изюм, финики, вишня, кусочки ананаса - выдерживаются в роме или коньяке и с добавлением специй примерно неделю. Их необходимо помешивать время от времени, чтобы ягоды и фрукты равномерно просачивались.