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пятница, 17 мая 2019 16:42

5 способов использовать горчицу в приготовлении соусов и маринадов
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Горчица – одна из тех приправ, которая по-новому раскрывает все, к чему ее добавляют. Сочетание кислоты, соли и специй в желто-медовой капле придает яркости любимым блюдам. Когда в заправку для салата, маринада или соуса хочется добавить остроты, пряностей и тепла, горчица становится секретным ингредиентом по улучшению вкуса.

В этой специи мало калорий и холестерина. Она богата белком и минералами, включая кальций, магний, калий и витамин B3. Вкус меняется в зависимости от страны, где выращивают семена, особенностей местной кухни и процессов производства приправы.

В магазинах появляются разные виды горчицы для гурманов с добавлением лимона, чеснока, перца чили, куркумы, которые по-разному играют со вкусом блюда, добавляя приятную сладость и пряность.

Одна из самых популярных горчиц в Украине – линейка "Торчин", куда входят известные потребителю Американская, Баварская, Дижонская, Міцна, Козацкая и Лимонная горчица. "Торчин" перезапустила их в новом дизайне и улучшила рецептуру – горчичного зерна стало больше.

  Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда
Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда
  Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда
Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда
  Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда
Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда

Натуральные специи и добавки, вынесенные на обновленную упаковку в виде чеснока, болгарского перца и чили всегда были в составе горчицы – полюбившийся вкус остается насыщенным и ярким. Линейка "Торчин" состоит из ингредиентов, которые повар найдет на кухне дома.

Иногда хочется удивить друзей и семью необычными сочетаниями ингредиентов. Для кулинарных экспериментов "Торчин" выпустила две новинки: Пикантно-Острую горчицу со сладкой паприкой и жгучим перцем Чили и Лимонную горчицу с медом.

Первая выделяет вкус сочного мяса, ароматных ребрышек и колбасок. Вторая новинка – мягкая, не острая добавляет свежих, цитрусовых нот любимым блюдам. Она подходит к рыбе, белому мясу и входит в состав легких заправок к салатам из овощей и зелени.

5 идей, как по-новому использовать горчицу в приготовлении любимых блюд

1. Медовая горчичная заправка

Это один из самых простых рецептов соуса для салатов. В состав входит: горчица, мед, растительное масло, уксус и щепотка соли.

Все ингредиенты добавить в стеклянную бутылку, взболтать и через несколько секунд получится оригинальная заправка, которая сочетается с зелеными салатами: рукколой, айсберг, или ромэйн. Лучше всего для этого соуса подходит Лимонная горчица от "Торчин".

  Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда
Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда

2. Винный соус для мяса

После обжаривания на сковороде куриных грудок или стейков остается сок, который выделило мясо. Для получения соуса нужно добавить красное вино или белое вино, если это курица, а также пару столовых ложек горчицы.

Затем перемешать поджаренные кусочки, чтобы мясо пропиталось ароматным соусом. Міцна горчица от "Торчин", в состав которой, есть травы и специи подчеркнет вкус буженины, сочных стейков и других мясных блюд.

  Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда
Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда

3. Дип с Дижонской горчицей

Дип – это соус, который подают к закускам, в нем обмакивают кусочки морепродуктов, мяса, овощей, хлебцов или крекеров. Достаточно скомбинировать два ингредиента - горчицу и майонез. Пропорции выбираются по вкусу. Также можно добавить тертый пармезан - тогда дип получится сливочным и пряным.

4. Бальзамический соус

Это находка итальянской кухни, которая подчеркивает свежесть салатов и зелени. Готовится так: смешать в стеклянной бутылке 3/4 стакана оливкового масла, 1/4 стакана бальзамического уксуса, поваренную соль, свежемолотый перец.

Добавить ложку горчицы, рубленый лук-шалот, рубленый чеснок, рубленую зелень, чайную ложку сушеных трав, ложку меда или коричневого сахара. Взболтать бутылку до получения однородного соуса. Используйте дижонскую горчицу. Заправить нарезанный салат.

5. Маринад для мяса с горчицей

Маринады, в составе которых есть горчица, делают мясо мягким и придают готовому блюду остроту и пряность. Их основу делают из оливкового масла или соевого соуса с добавлением сухих трав, специй, рубленого чеснока, зелени и даже сока цитрусовых. Для приготовления маринада подходит Американская, Дижонская, Козацкая, Міцна и Лимонная горчица "Торчин".

  Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда
Горчица - секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда

Каждый вид горчицы делает оригинальными закуски, мясо, рыбу, колбаски, сало. Попробовав разные варианты и комбинации можно найти свое уникальное сочетание вкусов.

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