5 ошибок, которые мешают испечь нежный высокий бисквит

Почти каждая хозяйка мечтает научиться печь воздушно-нежный бисквит. Одни для удивления знакомых, а другие - для радости семьи.
В этой выпечке нет сложной рецептуры или замысловатых пропорций. Главное - не повторять 5 самых распространенных ошибок. Иначе бисквит не поднимется или трескается.
Ошибка №1.
Часто открываете дверцу духовки
Бисквит не любит перепадов температуры и потоков воздуха во время выпекания. Открывайте духовку тогда, как того требует рецептура приготовления. Иначе бисквит если и поднимется, то "упадет" на столе.
Ошибка №2.
Неправильное количество разрыхлителя
Если перегнуть палку и насыпать больше разрыхлителя, то тесто не станет пышнее. В результате бисквит может треснуть и подняться не равномерно.
Ошибка №3.
Очень интенсивно перемешиваете тесто
Старайтесь не перемешивать тесто слишком сильно. Просто легко взбивайте до добавления последнего ингредиента. При интенсивном перемешивании бисквит может не подняться, быть твердым и сухим.
Ошибка №4.
Мало разогретая духовка
Дождитесь, когда духовка нагреется до нужной температуры и только тогда ставьте бисквит выпекаться.
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Ошибка №5.
Слишком большая форма
Из-за этой ошибки скорее всего, торт не поднимется. Если вы положите смесь в очень маленькую форму для выпечки, бисквит может потрескаться. Заполняйте форму для выпечки на три четверти.
Торт "Весенний каприз" очень нежный, мягкий и яркий. Бисквитные коржи с лимонным вкусом идеально дополняет сливочный крем. У него интересный привкус благодаря зефир и персиковом начинке.
Украсить можно весенними цветами, например тюльпанами. Варианты украшений в фотогалерее.
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