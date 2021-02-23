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среда, 24 февраля 2021 18:39

5 ошибок, которые мешают испечь нежный высокий бисквит
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Рецепт пышного бисквита: 5 частых ошибок выпекания
Фото: yellowmixer.com
Рецепт пышного бисквита: 5 частых ошибок выпекания
Рецепт пышного бисквита: 5 частых ошибок выпекания
Рецепт пышного бисквита: 5 частых ошибок выпекания
Рецепт пышного бисквита: 5 частых ошибок выпекания

Почти каждая хозяйка мечтает научиться печь воздушно-нежный бисквит. Одни для удивления знакомых, а другие - для радости семьи.

В этой выпечке нет сложной рецептуры или замысловатых пропорций. Главное - не повторять 5 самых распространенных ошибок. Иначе бисквит не поднимется или трескается.

Ошибка №1.

Часто открываете дверцу духовки

Бисквит не любит перепадов температуры и потоков воздуха во время выпекания. Открывайте духовку тогда, как того требует рецептура приготовления. Иначе бисквит если и поднимется, то "упадет" на столе.

Ошибка №2.

Неправильное количество разрыхлителя

Если перегнуть палку и насыпать больше разрыхлителя, то тесто не станет пышнее. В результате бисквит может треснуть и подняться не равномерно.

Ошибка №3.

Очень интенсивно перемешиваете тесто

Старайтесь не перемешивать тесто слишком сильно. Просто легко взбивайте до добавления последнего ингредиента. При интенсивном перемешивании бисквит может не подняться, быть твердым и сухим.

Ошибка №4.

Мало разогретая духовка

Дождитесь, когда духовка нагреется до нужной температуры и только тогда ставьте бисквит выпекаться.

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Ошибка №5.

Слишком большая форма

Из-за этой ошибки скорее всего, торт не поднимется. Если вы положите смесь в очень маленькую форму для выпечки, бисквит может потрескаться. Заполняйте форму для выпечки на три четверти.

Торт "Весенний каприз" очень нежный, мягкий и яркий. Бисквитные коржи с лимонным вкусом идеально дополняет сливочный крем. У него интересный привкус благодаря зефир и персиковом начинке.

Украсить можно весенними цветами, например тюльпанами. Варианты украшений в фотогалерее.

express.co.uk
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