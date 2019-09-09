10 видов посуды, которые необходимы на кухне

Какая посуда обязательно должна быть на кухне?

На кухне у каждого человека есть множество необходимых инструментов и посуды. Какие-то мы используем чаще, какие-то реже. Но на кухне каждой хозяйки должен быть базовый набор посуды.

Предлагаем вашему вниманию перечень 10 видов посуды, необходимой на любой кухне.

1. Чайник для кипячения воды. Его объем зависит от количества человек в семье. Для семьи из одного-двух человек достаточно чайника на 2 литра, для средней семьи, 3-4 литра, а вот для большой семьи на 5-6 литров. Чайник может быть эмалированный или из нержавеющей стали.

2. Кофейник или чайник для заварки. Они могут быть фарфоровыми или металлическими. Обычно их объем от 700 мл до 1,5 л.

3. Кастрюли. На каждой кухне должно быть 6-8 кастрюль. Они необходимы для приготовления супа, кипячения молока, варки пельменей и вареников, для компотов и киселей, для каш, плова, жарки и тушения овощей и мяса, обжаривания пирожков и тому подобное. Самый лучший вариант, когда на кухне есть кастрюли из разного материала (нержавеющей стали, эмалированные и чугунные)

4. Сотейники. Приспособление большего размера подходит для жарки, а меньшего - для кремов и соусов. Стоит отметить, что эмалированный сотейник лучше использовать для быстрого приготовления блюд, а также для разогрева уже готовых. Более того, в сотейнике вы можете готовить кофе, какао и тому подобные напитки.

5. Сковорода, металлические листы. Подобная посуда используется для жарки (например котлет или рыбы), для тушения овощей и мяса, а также приготовления других блюд. Сковородки бывают разных видов. Незаменимый атрибут любой кухни универсальная сковородка, которая подходит для приготовления любых блюд. Незаменимый атрибут это сковородка для блинов. Она имеет специальное покрытие, благодаря которому блины не пригорают. Еще один популярный вид - вок сковородка. Прекрасное решение для приготовления блюд восточной азиатской кухни.

6. Кухонные ложки. Нужна большая ложка для раскладки гарниров и помешивания блюд. Также не обойтись без эмалированной шумовки. Она особенно необходима при приготовлении бульона и джемов.

7. Приспособление для процеживания и просеивания. К этой категории относятся дуршлаг (эмалированный и алюминиевый). Также это металлическое сито - для муки (оно может быть густое и редкое). Не редкость и деревянное сито для отбрасывания вареников и пельменей. Еще одна разновидность такого приспособления - для процеживания. Они, как правило, имеют небольшое углубление. Благодаря их использованию сможете выполнить любой процесс.

8. Приборы для толчения. 3-4 ступки фарфоровые разных размеров с пестиком; ступка деревянная - для толчения орехов; две толкушки для пюре или толкушка и деревянная лопаточка.

9. Кухонные ножи. Их многообразие может поразить каждого. На каждой кухне должен быть нож для мяса, шеф (для любых процессов), нож для разрезания костей, рыбный, для овощей и фруктов, для хлеба и сыра, а также овощечистка.

10. Доски. Кухонные доски могут быть пластиковые, деревянные, силиконовые и металлические. С их помощью сможете нарезать любые продукты и быстро очистить поверхность. Форма и размер таких изделий может быть разной - все зависит от ваших потребностей.

Как видите, разнообразие посуды для кухни поражает каждого. Если вы решили приобрести ножи, сковородки или кастрюли, вам просто необходимо посетить Интернет-магазин "Я в шоке". В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент выбора, доступную стоимость товаров, а также высокий сервис. Наши консультанты помогут вам оформить заказ, а также позаботятся об удобной доставке в любой регион страны.