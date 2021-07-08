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пятница, 09 июля 2021 01:13

Гаплик, мряка, скупердяй - составили подборку слов, которые делают язык изысканным

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Опубликовали подборку малоупотребительных украинских слов.

Их призывают употреблять, чтобы сделать язык изысканней. Список опубликовала сообщество "Рух "За мову".

Автор: "За мову"
  Назвали редкие украинские слова
Назвали редкие украинские слова

"Языковая стойкость народа зависит не столько от обстоятельств, сколько от его желания и воли. При желании можно воскресить даже мертвый или полумёртвый язык, при нежелании - можно и с вполне живой речи сделать мертвую", - процитировали языковеда Ореста Ткаченко.

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"Как прекрасно выигрывает разными красками наш язык", "Я часто использую гаплик, плямкати и тринькати", - пишут в комментариях.

Учительницы из Ивано-Франковска Оксана Гошовская и Виктория Булычева ведут TikTok-канал. Назвали блог "Філологині на карантині". На видео исправляют грамматические ошибки.

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