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пятница, 05 марта 2021 11:10

Есть ли разница между словами "стосунки" и "відносини"

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Есть ли разница между словами &quot;стосунки&quot; и &quot;відносини&quot;
В украинском языке есть слова, называющие различные виды отношений. Фото: pexels.com

Филолог Юлия Мороз объяснила, как правильно употреблять слова "відносини", "взаємини", "стосунки", "зносини".

"Відносини" - применим к людям, обществу, коллективу. Они могут быть аграрные, стоимостные, вассальные, производственные, хозяйственные, общественные, дипломатические, договорные, экономические, эстетические, земельные, кредитные, имущественные, матриархальные, межгосударственные, международные, межнациональные, нравственные, патриархальные, политические, правовые, промышленные, рыночные, родственные, семейные, общественные, общественно-производственные, общественно-экономические, товарные, товарно-денежные, торговые", - написала она в Facebook.

Слово "зносини" употребляют редко. Его используют касательно отношений между странами. Языковеды советуют все равно использовать слово "відносини".

"Словари объясняют это слово как взаимоотношения, общение и - разговорное - связь между людьми на расстоянии с помощью определенных средств", - указала филолог.

"Взаєминами" называют контакты и связи между людьми. Это слово употребляют только во множественном числе. Его используют в выражениях "особисті взаємини", "родинні взаємини", "взаємини між чоловіком і жінкою", "взаємини між дітьми", "добросусідські взаємини".

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"Стосунки" - это личные связи между людьми.

"Реже это слово используют для обозначения связей между абстрактными понятиями, между государствами, между различными организациями: "міждержавні стосунки", "позастатутні стосунки в армії", "стосунки з дружиною", "стосунки з людьми", "стосунки сина з батьком", "з'ясування стосунків", - пояснила Мороз.

Собрали высказывания, которые в украинском языке часто употребляют с ошибками. Их можно заменять правильными и изысканными. Примеры опубликовали на сайте skarbnuchka-10.jimdofree.com.

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05
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