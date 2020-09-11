Ученые рассказали о влиянии смерти домашнего любимца на детей

Связи, которые дети формируют с животными, могут напоминать безопасные человеческие отношения с точки зрения обеспечения приверженности, защиты и успокоения. Фото: pixabay

Длительное ощущение горя может вызвать у детей смерть домашнего животного.

Потенциально это также может привести к проблемам с психическим здоровьем, пишет "Новое время".

Исследователи из Массачусетской больницы (MGH) общего профиля обнаружили, что сильная эмоциональная привязанность детей к домашним животным может привести к серьезному психологическому стрессу, который служит индикатором депрессии у детей и подростков в течение трех и более лет после потери любимого питомца.

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"Одной из первых серьезных потерь, с которыми столкнется ребенок, скорее всего, станет смерть домашнего животного, и удар может быть травмирующим, особенно когда это животное чувствует себя членом семьи. Мы обнаружили, что этот опыт смерти домашних животных часто связан с обострением симптомов психического здоровья у детей, и родители и врачи должны распознавать и серьезно относиться к этим симптомам, а не просто отмахиваться от них ", - говорит Кэтрин Кроуфорд, ведущий автор исследования.

По ее словам, связи, которие дети формируют с животными, могут напоминать безопасные человеческие отношения с точки зрения обеспечения приверженности, защиты и успокоения. Более того, дети, которие часто обращаются с домашним животным, чтобы утешиться и высказать свои страхи и эмоциональные переживания. Хотя повишенное сочувствие, адекватная самооценка и социальная компетентность, которые формируются в этом случае, явно полезны, обратная сторона - это воздействие на детей смерти домашнего животного.

"Мы заметили, что связь между смертью питомца и симптомами психопатологии в детстве имеет место независимо от социально-экономического статуса ребенка или трудностей, которые он уже пережил в своей юной жизни", - отмечает Эрин Данн, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения "я из Центра геномной медицины и Департамента психиатрии MGH.

Ученые также обнаружили, что связь между смертью домашнего животного и усилением психопатологии били более виражени у мальчиков, чем у девочек - открытие, которое удивило их в свете предыдущих исследований - и сила связи не зависела от того, в каком возрасте ребенок столкнулся со смертью, сколько раз и как давно это происходило. По словам Данна, это последнее открытие говорит о "прочности связи с домашними животными, которая формируется в очень раннем возрасте, и о том, как он может влиять на детей в течение всего их развития".

Исследование MGH подчеркнуло важность того, чтобы родители, опекуны и педиатры осознавали и серьезно относились к краткосрочным и долгосрочным психологическим реакциям детей на смерть домашнего животного, которые могут имитировать реакцию ребенка на потерю других важных членов семьи.

"Взрослым необходимо обратить внимание на эти чувства. Они могут быть признаками сложного горя, и наличие кого-то, с кем можно поговорить, может быть чрезвычайно полезным для ребенка, которий скучает ", - говорит Кроуфорд.

Дети гораздо уязвимее к стрессу и печали, чем взрослые, поэтому им также трудно справиться с тревогой. Родителям важно уметь поддержать малышей и помочь понять ситуацию, которая вызвала переживания. Чтобы уменьшить тревожность детей следует придерживаться всего четырех шагов.