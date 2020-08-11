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Что делать, чтобы тревожность ребенка была меньше

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Что делать, чтобы тревожность ребенка была меньше
Испытанием для семей по всему миру стали пандемия и карантин. Фото: pixabay

Дети гораздо уязвимее к стрессу и печали, чем взрослые, поэтому им также трудно справиться с тревогой.

Родителям важно уметь поддержать малышей и помочь понять ситуацию, которая вызвала переживания. Чтобы уменьшить тревожность детей следует придерживаться всего четырех шагов, пишет "Освіторія".

Испытанием для семей по всему миру стали пандемия и карантин. Несмотря на то, что Covid-19 - это значительно больше угроза для людей взрослого и пожилого возраста, дети, которые не находятся в зоне риска, переживают вспышку смертельного вируса не менее эмоционально. В психологическом плане дети - самые уязвимые, поэтому любые переживания родителей провоцируют усиленную тревожность у их детей.

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Чтобы уменьшить влияние негативной информации на детей и избежать тревожного расстройства, следует соблюдать формулы из четырех шагов: "Проявить - дать время - найти место - удалить".

Помогите детям выразить свою печаль или тревогу, найдя нужные слова. Спросите, что их беспокоит или чего не хватает. Будьте терпеливы и мягки с ними. Забудьте о фразе, как: "Думай позитивно", "Что мы можем с этим сделать ?! Такие обстоятельства" или "Держи себя в руках". Будьте честными.

Также избегайте детской грусти. Пусть малыш полностью почувствует это без ваших суждений. Комментарии родителей только обостряют ценность утраченного. Позвольте детям полностью проявить чувства, а для этого нужно время.

Важно помочь ребенку понять, где находится тревога в ее теле. Например, от переживания может сжиматься горло или щемить душу. Тогда стоит устроить релаксацию - глубоко дышать или заняться йогой, чтобы нормализовать эмоциональное состояние, или же порвать бумагу на клочки.

Помогите детям отвлечь внимание и мысли от переживаний благодаря любимым занятиям. Таким спасителем может стать спорт, рисование или иной вид творчества.

Насколько легко дети могут распространять простуду, так могут передавать и коронавирус. Именно детям в первую очередь нужно использовать средства защиты от коронавируса, заявил бывший профессор Гарвардской медицинской школы Уильям Хазелтин каналу CNN. Ученый уверен, что коронавирус использует тот же рецептор в носовых проходах, что и один из вирусов простуды. Это просто вирус простуды, который тоже убивает.

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