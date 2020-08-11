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Ученый предупредил об опасности коронавируса для детей

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Ученый предупредил об опасности коронавируса для детей
Ученый уверен, что коронавирус использует тот же рецептор в носовых проходах, что и один из вирусов простуды. Фото: pixabay

Насколько легко дети могут распространять простуду, так могут передавать и коронавирус.

Именно детям в первую очередь нужно использовать средства защиты от коронавируса, заявил бывший профессор Гарвардской медицинской школы Уильям Хазелтин каналу CNN.

Ученый уверен, что коронавирус использует тот же рецептор в носовых проходах, что и один из вирусов простуды. Это просто вирус простуды, который тоже убивает.

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"Есть все основания подозревать, что этот вирус, даже если он может убить вас, ведет себя почти как вирус простуды с точки зрения передачи. Кто передает простуду? Дети передают простуду", - заявил доктор.

Хазелтин предупредил, что дети могут заразиться и заразить других, поэтому им в первую очередь следует носить маски. Он утверждает, что дети до 5 лет могут быть "очень заразными для других людей".

"Оказывается, у них в носу в тысячу раз больше вируса, чем нужно, чтобы заразить", - сказал Хазелтин.

Также опубликованный Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) новый отчет показал, что если дети госпитализируются из-за коронавируса, они нуждаются в отделении интенсивной терапии так же часто, как и взрослые.

"У детей может развиться тяжелое заболевание Covid-19; в течение периода наблюдения каждый третий ребенок был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. У испаноязычных и темнокожих детей были самые высокие показатели госпитализации, связанной с Covid-19", - говорится в отчете.

Для замедления пандемии детям нужно напоминать чаще мыть руки, держаться на физическом расстоянии от других, а если им 2 года и более, им следует носить маску, когда они находятся рядом с людьми вне семейного круга членов их семьи.

В борьбе с коронавирусом есть проблески надежды. Это можно утверждать, даже несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 млн случаев заражения, а количество смертей приближается к 750 тыс., заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Он утверждает, что "ростки надежды" есть в каждой стране.

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